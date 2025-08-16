Las llamas siguen sin dar tregua en Cangas del Narcea: se insta a desalojar Genestoso porque se esperan "cortes de carretera y puede ser peligroso"

Sin grandes cambios amanecen en Cangas del Narcea, donde el incendio que afecta a Genestoso y Somiedo sigue requiriendo todos los esfuerzos por parte de efectivos de bomberos de Tebongo, La Morgal, Ibias, UME, un medio aéreo del SEPA y dos cuadrillas de la empresa forestal Medio Ambiental Valledor.

Tras los desalojos de ayer de Llamera y Sonande hoy, José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas del Narcea, ha comunicado que se insta a desalojar Genestoso porque se esperan "cortes de carretera y puede ser peligroso".

En el incendio que afecta a Somiedo trabajará bomberos de Grado, una empresa forestal Servicios y Naturaleza Astures y la Brif de Tineo. El operativo está coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en el concejo cangués a cuyo frente, como Director Técnico de Extinción, está un Jefe de Zona de bomberos.

Por su parte, Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, hace balance de los trabajos realizados en las últimas horas. "Después de la reunión del Consejo Asesor Técnico y también del Centro de Crisis del CECOPI, la situación es similar, muy similar a la que teníamos ayer. La noche es verdad que la evolución de los incendios ha bajado un pelín por las condiciones de temperatura y humedad, pero la preocupación sigue siendo evidentemente máxima porque mantenemos los focos activos que están relacionados con los incendios que llegan de León, fundamentalmente en el incendio de Genestoso, con un frente también en Somiedo, es donde tenemos ahora mismo concentrados efectivos, y también a la espera de una posible entrada del frente que llega desde las Llares del Sil hacia Degaña, donde también estamos concentrando efectivos para anticiparnos, tanto medios aéreos como terrestres, los medios del SEPA. Nuestros agentes de medio natural, de las fuerzas de seguridad, UME y dos cuerpos de BRIF, tanto TINEO como el apoyo de la BRIF de Cantabria", señaló.

Preocupación por los fuegos en Oriente

El helicóptero de la Guardia Civil lleva desde primera hora dando parte de los focos antes mencionados y de zonas del Oriente que también preocupan. "Sobre todo en lo que tiene que ver en la zona cercana en el oriente, por la zona cercana a Caín y donde estamos viendo la evolución de incendios que todavía no están en Asturias, pero también para poder anticiparnos. Estamos distribuyendo todos los medios que tenemos en base a la mejor información disponible para poder en la medida de lo posible ir anticipándonos y siempre pensando en garantizar la seguridad de los pueblos y de las personas", apunta el consejero.

Incendios activos

A estas horas se contabilizan en Asturias 14 incendios forestales, 6 activos, 7 que están controlados y 1 estabilizado en los que han trabajado durante la noche los efectivos de Bomberos del SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias) Brif, Unidad Militar de Emergencias (UME), Agentes del Medio Natural y empresas forestales.

También permanecen activos el incendio de Bezanes (Caso), el de Taranes (Ponga), Camarmeña en (Cabrales) donde continúa cerrada la Ruta del Cares, Ligüeria/Omedal (Piloña).

Los incendios que permanecen controlados

Cangas del Narcea (2).

· Vallado 2/La Pachalina. Aquí permanecen movilizados Bomberos del SEPA de Tebongo y Grado.

· Cobos. Trabajando Bomberos del SEPA de Tebongo, Pravia y Tineo.

Coaña (2).

· Lebredo. Aquí trabajan bomberos de Valdés y Barres.

· Medal y Loza. En revisión por parte de la guardería.

Castrillón (1).

· Pipe. Guardería vigilando.

Allande (1).

· Lago. Pendiente de revisión de la guardería.

Cangas de Onís (1).

Jou de la Llomba. Pendiente de revisión por parte de la guardería.

· El incendio que está estabilizado.

Villanueva de Oscos (1)

· La Garganta/Sierra de la Bobia. Aquí trabajan bomberos de Grandas de Salime y de Barres.

Continúa en Degaña, por parte de personal de la guardería, bomberos y la Unidad de Drones, las labores de vigilancia en la zona limítrofe con el incendio forestal de Anllares del Sil, en León. En días anteriores se mantuvo en retén formado por Bomberos del SEPA y una cuadrilla de la empresa Sorem. En este sentido se mantiene permanente contacto con el operativo de la comunidad vecina. También se realizan estas tareas de seguimiento en Ponga, donde en la vertiente leonesa de La Uña se localiza otro incendio.