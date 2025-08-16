Mágicas Montañas: Les Foces del Pendón, profundas y frondosas

En agosto del año 2009 hicimos esta ruta del concejo de Nava un grupo formado por Arsenio Fernández-Nespral, José Manuel García Pandiella, Luis Muñoz, sus hijos Lluis e lmanol –éste con Claudia, su novia– y los matrimonios formados por Alberto Palacio y Conchi Blanco Braña y Piliarina Suárez Magdalena y quien firma estos textos. Partimos de las inmediaciones de la planta embotelladora de Aguas de Fuensanta, en Buyeres, a las 11,20 de la mañana. A las 12,40 llegamos al Mayáu Pastor, punto más alto del recorrido, donde abandonamos la pista hormigonada por la que habíamos subido para introducirnos en el camino que lleva al valle del río Pendón, por el que continuaríamos hasta retornar al lugar del que habíamos partido, al que llegaríamos a las 14,40 horas.

La realización de esta ruta, pequeña en kilometraje pero muy interesante, surgió de una iniciativa de Arsenio, quien hacía tiempo que nos había emplazado a que conociéramos la casa que su mujer, Rosi, y él habían construido en Grátila, pueblo naveto en el que había nacido ella. Arsenio complementó la visita y la correspondiente comida con una caminata por les Foces del Ríu Pendón, en la que haría de guía José Manuel García Pandiella, primo de Rosi y experto montañero. Luis Muñoz, que, con miembros de su familia se integraría en el grupo, es un extremeño que desde hace años vive en Barcelona, donde ejerce de taxista. Está casado con una prima de Rosi y viene con frecuencia a Asturias.

Zona naveta de la llanura central de Asturias, desde el camino hacia Les Praeres. En la parte inferior de la foto, el Palacio de la Ferrería, donde nació Doña Jimena, esposa del Cid Campeador. / M. F. D.

Desde Buyeres, un rodeo.- Desde Buyeres hay la posibilidad de acceder directa y rápidamente a Les Foces del Pendón y, de hecho, es lo que, según nos contaron, hacen la mayoría de los excursionistas. Pero José Manuel nos había preparado un rodeo para acceder al río Pendón por una de sus cabeceras, pues tiene varias. Por eso a los pocos metros de haber empezado a caminar desechamos una pista que se abría a nuestra izquierda y continuamos por la que traíamos desde el principio y que ya no abandonaríamos a lo largo de la hora siguiente. Primero de tierra y luego hormigonada, con bastante pendiente en algunos tramos, la pista fue ganando altura y, a medida que clareaba el arbolado que al principio la rodeaba, se fue convirtiendo en un estupendo balcón sobre una parte de la llanura central de Asturias, que tiene uno de sus límites precisamente en estas montañas, estribaciones de la sierra de Ques y, sobre todo de la gran Peña Mayor. No se veía Nava, capital del concejo, pero sí los pueblos situados en las lomas que la rodean, como Grátila, Piloñeta o Campanal, todo en un hermoso y ligeramente ondulado mar verde. Si volvíamos la vista veíamos como al fondo cerraba el horizonte, con algo de niebla en su llana cumbre el pico Fario, que domina Gijón. Y a su izquierda y más cerca aparecía la Peña Careses, con su flanco herido por la cantera que extrae su piedra caliza.

La cuna de Doña Jimena.-En nuestro avance fue posible distinguir , hacia abajo. Frente a nosotros y en el centro del valle, el palacio de La Ferrería, donde más la Historia que la leyenda dice que nació Doña Jimena, que sería la esposa de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Doña Jimena fue hija de Diego Fernández, también conocido por Diego de Oviedo, y nieta del rey leonés Alfonso V. Tras la muerte del Cid en Valencia, en 1099, doña Jimena permaneció durante tres años como ostentadora del poder en la ciudad, que resistió con éxito varios ataques musulmanes.

El grupo, cerca del Mayáu Pastor, todavía en la pista hacia Les Praeres, que ahora es carretera. / M. F. D.

En el Mayáu Pastor y después.- La fuerte pendiente de algunos tramos empezaba a hacer estragos en las fuerzas de parte del grupo, por lo que fue un alivio llegar al Mayáu Pastor. En una de las casas-cabaña de este lugar hay un letrero que pone Les Praeres y una flecha con la dirección a seguir. Les Praeres, situadas en la falta naveta de la Peña Mayor, es una gran zona de pastos que se pondría de moda años después de nuestra excursión cuando la Vuelta Ciclista a España eligió ese lugar como final de una etapa durísima de la prueba. Pero nosotros no continuaríamos hasta tan arriba, sino que hicimos todo lo contrario, como fue dejar la pista hormigonada para tomar a la izquierda el camino que, con un fuerte descenso, nos introduciría en el seno de un profundo valle, el del río Pendón.

Para Pilarina, que lo había pasado mal en algún tramo de la subida, fue un estímulo la cuesta abajo, pues aporta los descensos con decisión, y tomó en seguida la cabecera del grupo. No le importó llevar por calzado unas ligeras zapatillas, sin cordones y con una suela delgada y gastada, calzado que muchos considerarían inadecuado. Le daba igual. Remangó hasta por encima de la rodilla los anchos pantalones y se lanzó a acometer las revueltas del camino.

Tales revueltas eran abundantes en la parte superior del trayecto que nos pareció sorprendentemente estrecho para que por él pasaran carros cargados de hierba, como nos dijo que José Manuel que había ocurrido hasta fecha relativamente reciente. Sin duda por ese motivo las curvas de herradura de las revueltas estaban consolidadas con grandes piedras. El ámbito por el que nos movíamos ahora -con mucho cuidado para no resbalar en el abundante barro- era completamente diferente al de la ascensión. Si antes la pista abría la perspectiva hacia una amplia llanura, ahora la mirada chocaba contra las paredes cercanas y muy pendientes de los montes que conforman un gran embudo en el que apenas se ve la peña caliza que les da forma, porque están cubiertas por una espesa vegetación, tan variada como vistosa. De entre los árboles predominan los castaños y los robles. En la vegetación intermedia, abundan el ablanu y de entre los arbustos, el felechu. Prevalecía de forma abrumadoramente bella, la diversidad de la vegetación autóctona, a la que quizá debiéramos haber prestado más atención. Aunque menos que nosotros, que bajamos más bien aprisa, la prestaba el chico joven que nos pasó corriendo.

Les Meceúres.. –Desde que empezamos a bajar nos acompañaba el sonido del agua. Lo que empezó siendo un rumor no tardó en convertirse en fragor. Alcanzamos así el curso de un reguero que bajaba despeñándose.

Pasamos por un puente ancho y corto con muretes de ladrillo revestido. Y volvimos a la senda que, poco después, nos depositó en un lugar muy singular. Se llama Les Meceúres y, como su nombre en asturiano indica, es el lugar donde se juntan –se mezclan, se mecen– varios cursos de agua. En este caso se trata de dos ríos innominados, de cuya unión nace uno con nombre: el río Pendón. Y justo en el lugar donde arranca se sitúa una toma para una conducción de agua que en su día abasteció a Nava capital del concejo. Ahora el agua que sigue captando la trampilla metálica situada en el mismo lecho del río se destina a los pueblos altos del concejo, pues la capital recibe de Cadasa ese líquido vital.

Pilarina y Arsenio bajando hacia el río Pendón / M. F. D.

Les Meceúres es un lugar excepcional: profundo, sombrío y extraordinariamente sonoro. El agua, limpísima e impetuosa se ayuda del sonido para hacerse visible entre la vegetación, que la cubre con una enorme cúpula verde. En teoría aquí mismo empiezan Les Foces. Para subrayarlo, casi inmediatamente después, y tras pasar un pequeño puente de madera, es preciso subirse a un murete para continuar, porque el resto del espacio entre pared y pared lo ocupa el río. Como ayuda a los más miedosos o menos hábiles han colocado un cable en la pared para que puedan agarrarse y mantener el equilibrio. En ese lugar el río pasa a apenas un metro por debajo del camino. Pero mientras éste continúa en una línea casi horizontal, el río Pendón se hunde en seguida hasta consolidar su curso a mucha profundidad, lo que viene a coincidir con la conformación del valle como una Uve muy profunda. De la ladera umbría que se ve enfrente cuelga un hermoso hayedo.

El sendero que hay en la ladera por la que caminamos fue abierto con dinamita para hacer posible la conducción de agua, que, por una tubería, va precisamente por debajo del camino. En la pared de la izquierda pueden verse huellas que dejaron los barrenos con los que se talló el acceso. Esas similitudes en el origen de las sendas –ambas fueron talladas a golpes de explosivos con el objetivo de conseguir una conducción de agua rentable– ha llevado a algunos a comparar la senda del río Pendón con la del Cares. Algo tienen que ver, como la profundidad de la entalladura o la traza llana de una conducción de agua y de un camino abiertos con dinamita. Pero el entorno del Cares es mucho más agreste y la cubierta vegetal del desfiladero del Pendón, mucho más densa, hasta llegar a frondosa. Y la senda del Cares es mucho más larga.

A medida que vamos avanzando el desfiladero se va abriendo. Hasta que el camino, ancho y llano, lo abandona con un giro a la izquierda, que aboca a una pequeña majada, cerca de la cual se forma una pista. Unos quinientos metros cuesta abajo llegaremos al lugar donde habíamos dejado nuestros coches.

En ellos pasaremos por Nava para comprar pan y hielo y dirigirnos luego a Grátila, que está muy cerca. Allí Arsenio y Rosi construyeron hace unos años su segunda casa. En compañía de Rosi, la anfitriona, estaban su nieto Miguel y Luis Estrada y Tere, que habían venido desde Oviedo. A todos nos esperaba una rica comida regada con la sidra que hiciera falta. De Nava, por supuesto.

Conchi Blanco, haciendo un alto en el camino. / M. F. D.