La ola de calor da una tregua a Asturias con un notable descenso de las temperaturas: estas son las máximas que se esperan para hoy

Tras la ola de calor parece que vuelven a Asturias temperaturas más suaves.

Atrás quedan ya los más de 40 grados alcanzados ayer en varias zonas de la región, registrándose en Mieres la máxima con 42,9 grados.

Para hoy la Agencia Estatal de Meteorología prevé un descenso notable de las temperaturas máximas.

En el litoral, intervalos de nubes bajas con brumas y posibles nieblas dispersas asociadas. En el resto, predominio de cielos poco nubosos o despejados con algunas nubes bajas en la Cordillera oriental al final del día.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos. Temperaturas máximas en descenso notable, menos acusado en la Cordillera. En el litoral, vientos flojos del oeste y noroeste. En el interior, vientos flojos variables con predominio de la componente norte en las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 28; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 25.

En el mar, viento este 3 o 4 rolando a oeste de oeste a este y arreciando a 4 o 5, localmente 6 en el extremo este por la noche, amainando a 3 al final. Rizada o marejadilla, aumentando a marejada en el este.

Riesgo de incendios en casi toda la península

A pesar del notable descenso que se vivirá en Asturias, no deja de estar en alto riesgo de incendio, tal y como ha señalado la AEMET a través de su perfil en X.

🔥 Este sábado el riesgo de incendios va a ser muy alto o extremo en la práctica totalidad del territorio.



Situación muy adversa. Temperaturas extremadamente altas en amplias zonas del país. ¡Mucha precaución! pic.twitter.com/SSiZOYedJj — AEMET (@AEMET_Esp) August 16, 2025

Y es que hoy, continúa la alerta por fuegos en casi toda la península.