El paraíso secreto del occidente asturiano: el rincón que todos querrán visitar este verano

Olvida las rutas masificadas y las playas de postal que ya has visto mil veces en redes sociales. El occidente de Asturias guarda un itinerario que, palabra de viajero, te va a dejar sin aliento y que, por alguna extraña razón, aún no está en la lista de moda de los influencers.

Primera parada: un balcón al mundo

Todo comienza en el mirador de Apaycega, uno de esos lugares que te hacen soltar un wow nada más llegar. Entre montañas infinitas y verdes imposibles, es el sitio perfecto para tu primera foto del viaje (y para presumir de que tú llegaste antes que el resto del mundo).

Historia viva en Grandas de Salime

A pocos minutos, el museo etnográfico de Grandas de Salime te sumerge en la vida rural asturiana de antaño. Un paseo por sus salas es como abrir un álbum familiar de otra época: herramientas, oficios y tradiciones que se conservan con mimo.

Embalses, cascadas y un toque de Jurassic Park

La ruta sigue con las impresionantes vistas de los embalses de Doiras y Arbón, antes de llegar a la joya natural de las Cascadas de Oneta. El sonido del agua cayendo y el frescor del entorno te obligarán a parar el reloj. Después, las Cuevas de Andía te transportan a otro mundo… o mejor dicho, a otra era: caminar por ellas es lo más parecido a adentrarse en un escenario de Jurassic Park.

De la montaña al mar

Cuando creas que ya lo has visto todo, el viaje te lleva directo a la costa occidental. Tapia de Casariego, con sus casas blancas y su puerto coqueto, es para recorrer sin prisa. Y si hablamos de playas, prepárate para una sobredosis de belleza: Porcía, Penarronda y, la favorita de los entendidos, Mesota, un rincón salvaje y casi secreto.

Final feliz junto al mar

La escapada se redondea en dos joyas pesqueras: Viavélez y Puerto de Vega. Pequeños, coloridos y llenos de vida, son el broche de oro de un viaje que combina montaña, cultura, mar y mucha autenticidad.

Un itinerario que, si fuera una persona, sería ese amigo que todos quieren pero pocos conocen. Y créeme, cuando lo recorras, tú tampoco querrás contarlo demasiado… por si acaso.