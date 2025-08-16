¿En la playa, en la piscina, con ventilador o a persiana bajada? Comparte con los lectores de LA NUEVA ESPAÑA cómo viviste ayer un día de calor histórico
Cuéntanos cómo pasaste la asfixiante jornada
Asturias batió ayer viernes su récord de calor. El 15 de agosto es, desde ayer, una jornada histórica. Por eso, en LA NUEVA ESPAÑA queremos compartir tu experiencia del 15-A a 40, 41, 42 e incluso 43 grados. Escríbenos y cuéntanos DÓNDE estabas, CON QUIÉN estabas, dónde te REFUGIASTE, cómo te alimentaste… Y si nos envías una foto de tu día, aún mejor. Puedes enviarnos tu mensaje al e-mail redacciondigital@lne.es o al servicio de mensajería de nuestras redes sociales.
