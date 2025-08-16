¿En la playa, en la piscina, con ventilador o a persiana bajada? Comparte con los lectores de LA NUEVA ESPAÑA cómo viviste ayer un día de calor histórico

Cuéntanos cómo pasaste la asfixiante jornada

Un termómetro marcoaba ayer 44 grados en Oviedo

Un termómetro marcoaba ayer 44 grados en Oviedo / Mario Canteli

Asturias batió ayer viernes su récord de calor. El 15 de agosto es, desde ayer, una jornada histórica. Por eso, en LA NUEVA ESPAÑA queremos compartir tu experiencia del 15-A a 40, 41, 42 e incluso 43 grados. Escríbenos y cuéntanos DÓNDE estabas, CON QUIÉN estabas, dónde te REFUGIASTE, cómo te alimentaste… Y si nos envías una foto de tu día, aún mejor. Puedes enviarnos tu mensaje al e-mail redacciondigital@lne.es o al servicio de mensajería de nuestras redes sociales.

El fuego penetra en el corazón de los Picos: evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso y suspendido el acceso a los Lagos de Covadonga

Las llamas siguen sin dar tregua en Cangas del Narcea: se insta a desalojar Genestoso a la espera de "cortes de carretera que pueden ser peligrosos"

Asturias se abrasa a 42,9 grados: "Es como cuando estás cocinando y abres el horno"

El paraíso secreto del occidente asturiano: el rincón que todos querrán visitar este verano

La ola de calor da una tregua a Asturias con un notable descenso de las temperaturas: estas son las máximas que se esperan para hoy

El humo eclipsó al sol en un tórrido y "raro" 15 de agosto en Asturias

El Gobierno marca el paso para explotar Perlora: una empresa "grande" y por un periodo largo

