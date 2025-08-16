El Principado estudia reducir a cuatro días la jornada en la Administración asturiana

El Gobierno del Principado está contemplando la posibilidad de implantar la jornada laboral de 32 horas semanales (esto es, cuatro días a la semana) en la Administración asturiana, una modalidad defendida por partidos políticos como Sumar o Izquierda Unida y que ya ha adoptado alguna administración española.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo acaba de sacar a concurso "la elaboración de un estudio comparativo de proyectos similares en otras comunidades autónomas y regiones europeas para fomentar la implantación de la jornada laboral de 32 horas semanales en empresas, administraciones y organismos públicos", según consta en el anuncio, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El plazo para presentar ofertas concluye el próximo día 27, y la empresa adjudicataria recibirá 16.862,30 euros. A partir del día siguiente a la fecha de formalización del contrato, la compañía elegida dispondrá de tres meses para realizar el mencionado estudio.

Por lo general, la semana laboral de cuatro días implica una horquilla de entre 32 y 36 horas, y algunas administraciones españolas ya han adoptado ese sistema. Es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Zahara de la Sierra (ubicado en Cádiz y gobernado por el PSOE), que el pasado mayo se convirtió en el primer municipio de España en instaurar un régimen laboral de 35 horas semanales repartidas en cuatro días (esto es, a razón de 8,75 horas por jornada). La medida se alcanzó con el acuerdo de los representantes sindicales de la plantilla municipal, que aseguraron que el modelo supondría una mejora tanto para los propios trabajadores como para los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

En abril y mayo de 2023, el Ayuntamiento de Valencia (entonces en manos de Joan Ribó, de Compromís) llevó a cabo un experimento para probar la semana de cuatro días laborales tanto en el sector público como en el privado. Para ello, programó festivos locales en cuatro lunes consecutivos. La prueba dio resultados desiguales: si bien buena parte de los participantes aseguraron haber disfrutado de más tiempo para visitar familiares, pasar tiempo con amigos, alimentarse mejor, hacer deporte y reducir el estrés, también hubo aumentos en el consumo de tabaco y alcohol, y sectores como el comercio minorista se vieron resentidos.

A nivel europeo, se han realizado también proyectos piloto de 32 horas en el sector privado de Reino Unido e Irlanda, especialmente en sectores como la tecnología o el márketing, pero no se han traducido en leyes laborales. Francia es el país con la jornada laboral legal más corta de la Unión Europea, fijada en 35 horas semanales desde hace décadas.

Mientras tanto, en el Congreso español continúan las negociaciones para rebajas la jornada laboral a las 37,5 horas semanales.