"La sed social", el segundo libro sobre la sidra del coleccionable del verano de LA NUEVA ESPAÑA, desde hoy en los kioskos

A ojos foráneos, léase foriatos, el escanciador es una estampa exótica. La botella en alto, el brazo estirado hacia arriba y el vaso inmóvil en el centro del cuerpo, la postura recta pero no rígida y el control de la salida del chorro para que busque la pared del vaso componen un protocolo de servicio de bebida que al observador desentrenado le va a parecer extravagante. O meramente folclórico, o el ejercicio de "prestidigitación" que describió admirado Pío Baroja tras una visita a Oviedo en los años treinta del siglo pasado… Pero aquí se sabe que escanciar la sidra tiene además de un valor estético un sentido funcional que mejora la experiencia de consumo, se ha comprobado que así se libera el gas carbónico endógeno y se despliegan los sabores y aromas del producto. También tiene una explicación que desborda lo ritual, por ejemplo, la necesidad de apurar el culete de un golpe –porque si no la sidra pierde fuerza, "muerre"–, o durante el proceso de elaboración la costumbre de hacer los trasiegos entre toneles preferentemente con la luna en cuarto menguante, porque se relaciona con los días claros y despejados, de altas presiones atmosféricas, buenos para la decantación de la sidra y el depósito de los posos en el fondo del recipiente.

La sidra riega la fiesta en una «Preba» en la calle Gascona de Oviedo. |

La sidra amadrina un rito con sentido. Puede que haya logrado el prodigio de la supervivencia al paso del tiempo gracias a su condición de bebida social que se consume en grupo y genera apegos colectivos, pero también a esta capacidad para desarrollar un ceremonial de pautas fijas, siempre iguales, que rigen el cultivo, la elaboración, el consumo y hasta la distribución y comercialización del producto. La sidra, eso escribe el antropólogo Xuan de Con Redondo, "se elabora y se consume en lugares concretos, por personas concretas, siguiendo reglas y convenciones culturalmente aprendidas", y así da la razón, de algún modo, a lo que el filósofo coreano Byung-Chul Han, premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades 2025, dice sobre los ritos compartidos. Que las cosas que varias personas diferentes hacen al mismo tiempo y siempre del mismo modo "generan una comunidad sin comunicación", "transforman el ‘estar en el mundo’ en un ‘estar en casa’. Hacen del mundo un lugar fiable" y "son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio. Hacen habitable el tiempo…".

De cómo el ritual de la elaboración y el consumo colectivo ha traído la sidra hasta aquí habla "La sed social", el segundo libro de los cinco que componen el coleccionable "La sidra asturiana, patrimonio mundial", que se distribuye este domingo con el ejemplar del día de LA NUEVA ESPAÑA. El volumen sale a buscar los mecanismos y los porqués de la pervivencia y la inserción social de la cultura sidrera asturiana. Rastrea los orígenes y las esencias de la dimensión social de la sidra en la sociedad campesina tradicional en la que nació y encuentra un pueblo que escoge la sidra como condimento esencial de su calendario festivo.

El chigre que se recrea en el Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. / MIKI LÓPEZ

Más allá de lo inaccesible que pudiera resultar el vino para una comunidad económicamente muy limitada, las pautas muy peculiares de la ingestión sidrera hacen que cumpla "una función facilitadora de las relaciones sociales y que constituya un elemento relevante en la cohesión grupal", escribe el historiador Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo. Eso pasa porque la sidra se ingiere en grupo, pero también porque su baja graduación alcohólica facilita una ingesta prolongada y ese estiramiento del tiempo de degustación y del estado de euforia la convierten en una bebida eminentemente social, o socializadora.

Por eso entra a formar parte del calendario y se constata su presencia recurrente en las coreografías que acompañan al cortejo, en los bautizos, las bodas y los ritos de paso de toda índole, en los aguinaldos navideños y el amagüestu, en la subversiva liturgia del Antroxu y en los trabajos comunitarios entreverados de diversión de la andecha, la esfoyaza o el filandón. Incluso en los funerales. En su versión más tradicional, la sidra es el condimento básico de la romería –el gran momento festivo del año para las comunidades campesinas–, convierte en una fiesta la espicha o apertura de un tonel y da forma al chigre, una taberna distinta a cualquier otra, con una forma y un mobiliario propios adaptados al consumo de una bebida que se escancia, que salpica y se consume de pie.

Cuando la sociedad campesina muta en nueva comunidad urbana industrializada y se lleva sus costumbres, todas esas fiestas se adaptan para subsistir, cambian para mantenerse vivas, para llegar hasta el presente y traer hasta aquí la sidra y la cultura sidrera.

La portada del libro. / LNE