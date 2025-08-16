Sigue el atasco burocrático en Asturias de las ayudas al coche eléctrico: 3 años de tardanza

El atasco burocrático de las ayudas públicas a la compra y la recarga de vehículos eléctricos –el denominado plan Moves, financiado por fondos europeos, pero tramitado por las administraciones autonómicas– es ya algo lamentablemente muy conocido en el sector de la movilidad verde de Asturias. El período desde que los usuarios formalizan sus solicitudes al Principado hasta que reciben las subvenciones (o hasta que reciben la noticia de su desestimación) puede alcanzar los tres años.

El último ejemplo vino recogido esta semana en el "Boletín Oficial del Principado" (BOPA), que publicó la resolución de las ayudas del Moves III pedidas entre el 1 de agosto de 2022 y el 28 de febrero de 2023. Es decir, si toma como referencia la primera fecha, el lapso ha sido de tres años. Las subvenciones concedidas, que suman un total de 1,55 millones de euros, se comprenden entre los 1.000 y los 7.000 euros. Entre los adjudicatarios figuran tanto ciudadanos particulares como administraciones públicas y empresas (entre estas últimas destaca la compañía de alquiler de coches Alvemaco, ubicada en Pruvia).

El atasco que sufren estas ayudas a la movilidad eléctrica ha obligado al Gobierno de Asturias a posponer un año la concesión de 10,5 millones de euros inicialmente previstos para el pasado 2024, pero que se han reasignado para este año en curso. Esto significa que se han dejado de gastar ocho de cada diez euros presupuestados.

El Moves III contempla una distribución plurianual de los fondos, la cual se va recalculando conforme se tramitan y otorgan las subvenciones. El cuello de botella que se está produciendo en la Administración asturiana ha provocado un efecto en cascada que ha obligado a aplazar todo un año los recursos asignados. Así, para 2024 estaba prevista la concesión de 13,10 millones de euros, pero finalmente sólo se aportaron 2,54 millones. Los 10,56 millones de diferencia se trasladarán al presente ejercicio 2025, para el que inicialmente se contemplaban 397.200 euros, por lo que la cuantía final será de 10,96 millones. Para el año que viene se mantiene sin cambios una subvención total de 9,5 millones de euros.

El total de ayudas concedidas y previstas por el Moves III en el período 2022-2026, que asciende a 27,19 millones. De esta cantidad, 10,91 millones se destinan a la compra de vehículos y baterías, mientras que los 16,28 sirven para la adquisición de cargadores.