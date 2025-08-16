Sigue el atasco burocrático en Asturias de las ayudas al coche eléctrico: 3 años de tardanza

El Gobierno asturiano concede 1,55 millones de euros en subvenciones solicitadas entre agosto de 2022 y febrero de 2023

Un modelo de coche eléctrico. | F. RODRÍGUEZ

Un modelo de coche eléctrico. | F. RODRÍGUEZ

Yago González

Yago González

Oviedo

El atasco burocrático de las ayudas públicas a la compra y la recarga de vehículos eléctricos –el denominado plan Moves, financiado por fondos europeos, pero tramitado por las administraciones autonómicas– es ya algo lamentablemente muy conocido en el sector de la movilidad verde de Asturias. El período desde que los usuarios formalizan sus solicitudes al Principado hasta que reciben las subvenciones (o hasta que reciben la noticia de su desestimación) puede alcanzar los tres años.

El último ejemplo vino recogido esta semana en el "Boletín Oficial del Principado" (BOPA), que publicó la resolución de las ayudas del Moves III pedidas entre el 1 de agosto de 2022 y el 28 de febrero de 2023. Es decir, si toma como referencia la primera fecha, el lapso ha sido de tres años. Las subvenciones concedidas, que suman un total de 1,55 millones de euros, se comprenden entre los 1.000 y los 7.000 euros. Entre los adjudicatarios figuran tanto ciudadanos particulares como administraciones públicas y empresas (entre estas últimas destaca la compañía de alquiler de coches Alvemaco, ubicada en Pruvia).

El atasco que sufren estas ayudas a la movilidad eléctrica ha obligado al Gobierno de Asturias a posponer un año la concesión de 10,5 millones de euros inicialmente previstos para el pasado 2024, pero que se han reasignado para este año en curso. Esto significa que se han dejado de gastar ocho de cada diez euros presupuestados.

El Moves III contempla una distribución plurianual de los fondos, la cual se va recalculando conforme se tramitan y otorgan las subvenciones. El cuello de botella que se está produciendo en la Administración asturiana ha provocado un efecto en cascada que ha obligado a aplazar todo un año los recursos asignados. Así, para 2024 estaba prevista la concesión de 13,10 millones de euros, pero finalmente sólo se aportaron 2,54 millones. Los 10,56 millones de diferencia se trasladarán al presente ejercicio 2025, para el que inicialmente se contemplaban 397.200 euros, por lo que la cuantía final será de 10,96 millones. Para el año que viene se mantiene sin cambios una subvención total de 9,5 millones de euros.

El total de ayudas concedidas y previstas por el Moves III en el período 2022-2026, que asciende a 27,19 millones. De esta cantidad, 10,91 millones se destinan a la compra de vehículos y baterías, mientras que los 16,28 sirven para la adquisición de cargadores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
  2. Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
  3. Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
  4. Gijón acoge a los diez primeros menores migrantes trasladados desde Canarias
  5. Al menos 120 afectados en Cangas del Narcea tras un brote de gastroenteritis, se investigan las causas de la infección
  6. El párroco que salvó el santuario de El Acebo, rodeado por el fuego: 'Me tocó sudar, pero no dudé
  7. El Arzobispo de Oviedo desata la polémica: '¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en sus territorios?
  8. Aluvión de críticas al Arzobispo por cuestionar la transigencia con 'los moritos': el Gobierno asturiano lo sitúa 'al borde de la herejía

El Gobierno marca el paso para explotar Perlora: una empresa "grande" y por un periodo largo

El Gobierno marca el paso para explotar Perlora: una empresa "grande" y por un periodo largo

Asturias se abrasa a 42,9 grados: "Es como cuando estás cocinando y abres el horno"

Asturias se abrasa a 42,9 grados: "Es como cuando estás cocinando y abres el horno"

Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego

Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego

Sigue el atasco burocrático en Asturias de las ayudas al coche eléctrico: 3 años de tardanza

Sigue el atasco burocrático en Asturias de las ayudas al coche eléctrico: 3 años de tardanza

GAM negocia con Indra el alquiler de maquinaria para la planta de blindados del Tallerón

GAM negocia con Indra el alquiler de maquinaria para la planta de blindados del Tallerón

"La sed social", el segundo libro sobre la sidra del coleccionable del verano de LA NUEVA ESPAÑA, desde hoy en los kioskos

"La sed social", el segundo libro sobre la sidra del coleccionable del verano de LA NUEVA ESPAÑA, desde hoy en los kioskos

El Principado estudia reducir a cuatro días la jornada en la Administración asturiana

El Principado estudia reducir a cuatro días la jornada en la Administración asturiana

Mágicas Montañas: Les Foces del Pendón, profundas y frondosas

Mágicas Montañas: Les Foces del Pendón, profundas y frondosas
Tracking Pixel Contents