Una línea de defensa en Degaña para frenar el fuego que entra por León y la ruta del Cares cerrada por el Oriente: los incendios en Asturias pasan de 15 a 12

A estas horas se contabilizan en Asturias 12 incendios forestales, 6 activos, 4 que están controlados y 2 estabilizados en los que están trabajando los efectivos de Bomberos del SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias) Brif, Unidad Militar de Emergencias (UME), Agentes Medioambientales y empresas forestales, además de una brigada helitransportada de Castilla La Mancha y medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), en concreto un avión anfibio medio (ALFA) y un helicóptero MIKE.

En el incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea está trabajando el personal de bomberos de los parques de Tebongo y Somiedo, la UME, dos cuadrillas forestales de Medioambiental Valledor, dos bulldozer y un medio aéreo de Bomberos del SEPA. En el sector de este incendio, procedente del incendio leonés de Orallo, que también afecta a Somiedo trabajan bomberos de Grado, la empresa forestal Brigadas Forestales Asturianas y la Brif de Tineo. El operativo está coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en el concejo cangués a cuyo frente, como Director Técnico de Extinción, está un Jefe de Zona de bomberos.

En Valdeprado (Degaña) se está trabajando en crear una línea de defensa para frenar el avance del incendio de Anllares del Sil (León). Aquí permanecen un Jefe de Zona de Bomberos del SEPA y efectivos del parque de Tineo, la UME, la empresa forestal Brigadas Forestales Asturianas, la Brigada Helitransportada de Castilla La Mancha y un bulldozer y una máquina retroexcavadora.

También permanecen activos el incendio de Bezanes (Caso) en el que están trabajando un Jefe de Zona de Bomberos, efectivos del parque de San Martín del Rey Aurelio y la empresa forestal Cofoso, el de Taranes (Ponga) que revisará los agentes del Medio Natural, Camarmeña en (Cabrales) donde continúa cerrada la Ruta del Cares, y en el que trabajan los bomberos del parque de Cangas de Onís y un helicóptero de incendios del SEPA, Villamarcel/Faedo (Quirós) que será revisado por la guardería.

Los incendios que permanecen controlados

Cangas del Narcea (2).

Vallado 2/La Pachalina. Aquí permanecen movilizados Bomberos del SEPA de La Morgal.

Cobos. Trabajando Bomberos del SEPA del parque de Tineo y La Morgal.

Coaña (2).

Lebredo. Pendiente de revisión por parte de los agentes medioambientales.

Medal y Loza. En revisión por parte de los agentes medioambientales.

Los incendios que están estabilizados

Villanueva de Oscos (1)

La Garganta/Sierra de la Bobia. Aquí trabajan bomberos de Grandas de Salime y los agentes medioambientales.

Ponga (1)