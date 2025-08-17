El Principado ofrecerá a las empresas privadas ensayar la jornada de cuatro días

El Gobierno del Principado asegura que el estudio que ha encargado a una consultora externa para analizar el efecto de la jornada laboral de 32 horas semanales (es decir, cuatro días), como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA, "se centrará en el ámbito empresarial" en el marco de un programa piloto similar a otros realizados en otras regiones de España y Europa. El estudio también evaluará la viabilidad de ese sistema para los más de 50.000 empleados de la Administración asturiana, aunque una futura aplicación en el sector público regional de momento "no se contempla a corto plazo".

Un portavoz de la directora general de Empleo, Judith Flórez, señaló a este diario que la participación de empresas privadas asturianas en el experimento de la jornada de 32 horas será voluntaria y "en colaboración con la patronal y los sindicatos", ya que el plan piloto está recogido en el último acuerdo de concertación social para 2024-2027.

El pasado martes, la Plataforma de Contratación del Sector Público publicó el anunció de la licitación – por parte de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo– de "la elaboración de un estudio comparativo de proyectos similares en otras comunidades autónomas y regiones europeas para fomentar la implantación de la jornada laboral de 32 horas semanales en empresas, administraciones y organismos públicos".

El precio del contrato es de 16.862,30 euros, y la empresa adjudicataria dispondrá de tres meses para realizar el estudio, el cual deberá recabar aportaciones de agentes sociales, organismos y empresas de los territorios analizados; incluir propuestas y medidas para la implantación de la reducción de la jornada; y señalar sus consecuencias socioeconómicas y laborales.

Pese a la mención explícita a las administraciones públicas en el anuncio de licitación, desde la Consejería de Empleo indicaron que la prioridad del análisis comparativo es recopilar "datos completos y globales" del impacto de la semana laboral de cuatro días con el objetivo de "conocer qué sectores de las empresas asturianas podrían implantarla, es decir, en qué sectores sería factible y podrían estar más interesados".

Una vez obtenidos los resultados del estudio, la intención del Gobierno regional es proponer a empresas de los sectores en los que la instauración de esta jornada sea factible la puesta en marcha de un plan piloto para ponerla en marcha de forma experimental.

No obstante, desde el Principado añadieron que el estudio también evaluará el impacto de las 32 horas semanales en la Administración pública, por lo que la puerta está abierta a su futura implantació, si bien dejaron claro que este no es un objetivo a corto plazo.

Mientras el Congreso de los Diputados aún debate la rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, la semana laboral de cuatro días (que implica una horquilla de entre 32 y 36 horas de trabajo) ya ha sido adoptada por alguna administración española.

El pasado mayo, el Ayuntamiento de Zahara de la Sierra (ubicado en Cádiz y gobernado por el PSOE), se convirtió en el primer municipio de España en instaurar un régimen laboral de 35 horas semanales repartidas en cuatro días. Y en abril y mayo de 2023, el Ayuntamiento de Valencia (entonces en manos de Compromís) llevó a cabo un experimento para probar la semana de cuatro días laborales tanto en el sector público como en el privado, agendando cuatro festivos en cuatro lunes consecutivos. Los resultados fueron desiguales: si bien buena parte de los participantes aseguraron haber disfrutado de más tiempo para visitar familiares, pasar tiempo con amigos, alimentarse mejor, hacer deporte y reducir el estrés, también hubo aumentos en el consumo de tabaco y alcohol, y sectores como el comercio minorista se vieron resentidos.

A nivel europeo, se han realizado también proyectos piloto de 32 horas en el sector privado de Reino Unido e Irlanda, especialmente en sectores como la tecnología o el márketing, pero no se han traducido en leyes laborales. También en Estados Unidos han surgido iniciativas parlamentarias para aprobar esa modalidad laboral.