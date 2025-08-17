Las profundas razones por las que arde el monte: es más complejo que culpar a los pirómanos y al cambio climático

Las autoras de este análisis son expertas en el problema de los incendios forestales y sus consecuencias socioambientales. Tamara Martínez es investigadora del proyecto LIFE Carbon2Mine – Universidad de Oviedo, y Asun Cámara es coordinadora de la plataforma Juntos por los Bosques y profesora titular de la Universidad de Oviedo.

Los incendios forestales en España son un problema sustancial, agravado por múltiples factores. En las últimas décadas, la estadística nacional y la regional, muestran que se ha producido un descenso en el número de incendios anuales, lo que podría parecer que quita relevancia al problema; sin embargo, aunque sean menos, los que hay cada vez son más grandes y virulentos (alta intensidad, velocidad de propagación y dificultad de control), configurando lo que se conoce en el argot técnico como Grandes Incendios Forestales (GIF); fuegos que afectan a una superficie de más de 500 hectáreas o que están fuera de capacidad de extinción.

En el fondo del problema hay una motivación fundamentalmente socioeconómica. En España la superficie forestal se ha duplicado desde 1950 a hoy, ocupando en la actualidad el 60% del país: 28.000.000 de hectáreas que nos posicionan en el ranking europeo como el segundo con más superficie forestal, después de Suecia.

Esta situación, lejos de ser idílica, refleja un cambio estructural del sector primario provocado por el despoblamiento de las áreas rurales que incide de lleno en el abandono de actividades tradicionales del campo como son los aprovechamientos forestales y la actividad agroganadera. Estas son las dimensiones del éxodo: actualmente sólo el 5% de la población española vive en esta parte del territorio.

Sin profundizar mucho más en este asunto, y satisfechas nuestras despensas y modo de vida por una tenaz economía global, podría parecer irrelevante esta situación e incluso satisfactoria en términos de la tan temida deforestación. Es decir, fomento del incremento de la superficie forestal -del anhelado bosque, si fuera posible- de manera espontánea y, por lo tanto, la renaturalización de nuestra historia. Sin embargo, hablando de incendios forestales la lectura es completamente distinta: aumento significativo de la vegetación leñosa, reducción de hábitats abiertos, como son los pastizales, brezales, etcétera, reagrupamiento e intensificación de tierras agrícolas y ganaderas y pérdida de servicios asociados a prácticas tradicionales, como el saber local o el patrimonio cultural. En definitiva, el aumento y la continuidad del combustible en las áreas rurales, acercándose peligrosamente a los núcleos de población y con riesgos serios para la vida humana. Ciertamente, puede ser una cuestión de enfoque.

Si se trata de añadir más leña al fuego, en esta ecuación hay que contar con el cambio climático. No es el origen, pero agrava sustancialmente los riesgos al tener más días con probabilidad de incendios, padecer más olas de calor, sequías y vientos intensos que estresan la vegetación y facilitan el avance y la virulencia del incendio hasta dejarlo sin capacidad de extinción.

El fuego ha sido una herramienta secular en el medio rural europeo. Ha contribuido notablemente a modelar el paisaje que conocemos y ha sido clave en el control de la biomasa, aunque nunca se hiciera con el objetivo prioritario de reducir el riesgo de incendios sino ligado a prácticas agrarias y silvopastorales como el control del matorral, la mejora de pastos o regeneración de especies. De manera indirecta, mientras proporcionaba recursos naturales (antes de subsistencia y ahora de proximidad) a la sociedad, contribuía a una gestión del paisaje menos inflamable.

Las generaciones de incendios forestales

Al igual que en el ámbito tecnológico hablamos de versiones 1.0, 2.0 o 3.0 para describir avances que transforman nuestra vida, los incendios forestales también han evolucionado en distintas versiones a lo largo del tiempo. A diferencia del progreso digital, esta evolución no implica mejora, sino un aumento progresivo en la virulencia, complejidad y dificultad de extinción del fuego.

El progresivo abandono y sus efectos en el paisaje provocan distintos comportamientos del fuego configurando, hasta la fecha, seis generaciones de incendios forestales, cada una más voraz que la anterior y con mayores dificultades para su extinción.

La guía «La prevención de los grandes incendios forestales adaptada al incendio tipo», editada por la Generalitat de Cataluña en 2011, recoge con detalle esta clasificación extrapolable a cualquier sitio del país.

El periodo comprendido entre 1950 y el año 2000 se corresponde con la aparición de las tres primeras generaciones de incendios, en un contexto de reconfiguración demográfica radical en España, marcado por el éxodo rural y el crecimiento de las ciudades. El abandono de los paisajes modelados durante siglos por la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento forestal dio paso progresivamente a un entorno sin gestión, en el que comenzaron a aparecer los incendios de primera, segunda y tercera generación. Aunque cada uno fue más intenso que el anterior –pasando de quemar herbazales y matorrales a trasladarse el fuego a las copas de árboles en bosques densificados–, todos compartían un rasgo común: podían ser extinguidos con los medios disponibles.

A partir del cambio de siglo el fuego cruza un umbral. La expansión urbana hacia zonas naturales y viceversa, acumulando vegetación sin manejo, crean las condiciones ideales para incendios mucho más agresivos, que alcanzan áreas donde se mezclan viviendas, jardines, infraestructuras y áreas forestales. Surgen los incendios de cuarta generación, que ya no distinguen entre el monte y lo habitado. Más adelante, con la aparición simultánea de varios incendios graves que colapsan los servicios de emergencia, surgen los de quinta generación. La sexta generación es el punto más crítico: eventos extremos, incontrolables, que incluso modifican el comportamiento del clima local.

La interfaz urbano-forestal

Es el quid de la cuestión en la evolución de las últimas generaciones de incendios forestales. Es ese espacio cada vez más extenso y vulnerable donde confluyen masas forestales, viviendas, infraestructuras y servicios. Esta proximidad entre vegetación altamente inflamable y asentamientos humanos complica enormemente la gestión de los incendios, ya que obliga a priorizar la protección de personas, bienes y equipamientos estratégicos frente a la propia extinción del fuego.

En estos contextos, cualquier incendio puede escalar rápidamente en intensidad e impacto, exigiendo una respuesta inmediata y coordinada que supera en muchos casos la capacidad operativa local. La aparición de estos escenarios híbridos aumenta el riesgo, redefine por completo el enfoque de la emergencia y eleva los niveles de activación de los planes de protección civil, convirtiendo cada incendio en un desafío técnico y logístico de primer orden.

Los incendios en Asturias

El Ministerio para la Transición Ecológica es el encargado de centralizar los datos sobre incendios forestales en España, publicando anualmente un avance informativo. Para analizar el escenario nacional, se clasifica el territorio en cuatro grandes zonas atendiendo a similitudes meteorológicas, topográficas, socioeconómicas y de vegetación. Asturias se incluye en la zona noroeste, junto con Galicia, Cantabria, León y Zamora.

Acostumbrados a asociar los incendios a la zona mediterránea del país, especialmente en la época estival, sorprenden las estadísticas cuando se observa que la mayor siniestralidad nacional se produce en esta esquina de la península, superando el 40% en número de siniestros anuales ocurridos; seguido por las comunidades interiores (Castilla y León menos León y Zamora, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra y País Vasco) rondando el 30%.

La Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Asturias (EPLIFA 2020-25) señala que nuestra comunidad, en comparación con otras regiones, presenta una situación más grave con una tendencia menos acusada en la reducción del número de incendios y un mayor incremento de la superficie quemada. Aquí se producen el 13% de los siniestros de la zona noroeste, un promedio anual de 1.500 incendios con más de 11.000 hectáreas quemadas. Los incendios de 2017 y 2023, que alcanzaron las 25.000 y 15.000 hectáreas respectivamente.

No todos los incendios que se producen en la actualidad son GIF, aunque la tendencia es que cada vez estos sean más frecuentes. Si analizamos su evolución en Asturias desde en los últimos 30 años (1994 a 2023), de los 72 grandes incendios que se han producido (69.642 hectáreas) el 44% de los mismos se localizan entre 2010 y 2023, quemando un 57% de la superficie. Sólo en 2023 se produjeron 12 GIFs (17% del total) y en uno sólo de esos incendios se quemaron en Valdés 9.750 hectáreas. Hemos pasado en 20 años de grandes incendios de 750 hectáreas (2002) a incendios de casi 10.000 hectáreas (2023), en clara evolución al alza.

La mecha

En el análisis del problema, es importante sobrevolar la compleja causalidad de los incendios forestales, es decir, qué o quién prende la mecha y porqué. La EPLIFA recoge que un 83% aproximadamente de los incendios tienen origen humano ya sea por accidentes, negligencias o intencionalidad. Entre 2009 y 2018, más del 60% de los incendios en Asturias fueron intencionados. De ellos, la mayoría —cerca del 70%— estuvieron relacionados con prácticas ganaderas.

Los incendios causados por accidentes o negligencias se localizan mayoritariamente en las parroquias de la franja costera y del centro de Asturias, con Pravia y Pola de Siero como puntos especialmente afectados.

Los fuegos intencionados se concentran en el sur del Principado, con focos destacados en Pola de Laviana, Cangas de Onís y áreas centrales de Grado, Cangas del Narcea, Pola de Allande y Luarca.

En Asturias, los incendios forestales no esperan al verano. A diferencia del patrón estacional del sur o el este peninsular, aquí el fuego suele encenderse entre febrero y abril, justo cuando la tierra comienza a desperezarse del invierno. No es casualidad.

Durante décadas, la quema de pastos ha sido una práctica habitual en la gestión ganadera: una forma de limpiar el monte y estimular el rebrote del pasto. Sin embargo, en un territorio con una población cada vez más envejecida, muchas de estas prácticas continúan realizándose como se han hecho siempre, al margen –en ocasiones– de los cambios normativos y las regulaciones del uso del fuego que han ido surgiendo en los últimos años.

Estas quemas se convierten así en un riesgo latente, sobre todo cuando coinciden con un escenario atmosférico cada vez más recurrente en el norte peninsular en esta época del año: aire cálido y seco procedente del sur, vientos intensos y baja humedad ambiental, condiciones ideales para la rápida propagación del fuego. Estas condiciones no son excepcionales y cuando se suman a un paisaje con vegetación seca, crean un escenario de riesgo extremo.

La prevención

El problema de los incendios forestales en la región es complejo y arraigado, con causas que van más allá del ámbito ecológico: tiene profundas raíces humanas y sociales. Su impacto es igualmente diverso, desde la pérdida de biodiversidad y la degradación del paisaje, hasta daños económicos y amenazas directas a vidas humanas, especialmente en zonas habitadas.

Afrontarlo requiere dejar atrás enfoques simplistas o exclusivamente técnicos y situar la prevención como una prioridad política, apostando por estrategias sostenibles, eficaces y adaptadas a las realidades locales.

Cada vez son más las voces autorizadas que aconsejan centrar los esfuerzos en la prevención, más eficaz y rentable que la extinción. Aunque la inversión económica en extinción de incendios forestales nunca había sido tan elevada, el riesgo cada vez mayor de que aparezcan fuegos fuera del alcance de extinción avala tozudamente a los expertos.

Una gestión activa del territorio que modifique la estructura y distribución del combustible combinando infraestructuras defensivas, selvicultura preventiva, uso controlado del fuego tradicional y participación social, se revela como una estrategia vital, tal y como recoge la EPLIFA.

Los montes tienen dueños

En una sociedad cada vez más urbana, solo recordamos el monte cuando arde. Pero el monte no es solo un espacio que se quema: es una fuente inagotable de recursos si se gestiona con criterios de sostenibilidad. Su conservación y aprovechamiento requieren presencia, cuidado y estrategia. La realidad, sin embargo, es que más del 60 % de la superficie forestal en Asturias pertenece a propietarios particulares -la mayoría minifundistas-, lo que complica enormemente su gestión y coordinación.

A esto se suma una contradicción de fondo: el monte proporciona servicios ecosistémicos esenciales para el conjunto de la sociedad —como la captura de carbono, la regulación del ciclo del agua, la conservación de la biodiversidad o el paisaje cultural—, pero quienes los generan, los propietarios forestales, no reciben prácticamente ningún reconocimiento ni compensación por ello.

Valorar adecuadamente estos beneficios comunes implica reconocer el papel fundamental de la propiedad forestal en su provisión y avanzar hacia modelos de corresponsabilidad que remuneren, incentiven y sostengan una gestión activa del territorio.

Frente a esta fragmentación en claro proceso de abandono, fomentar la gestión forestal activa no es una opción: es una necesidad. Supone invertir en las pequeñas propiedades, impulsar fórmulas de agrupamiento, cooperativas o consorcios forestales, y diseñar medidas fiscales que incentiven la inversión privada y el compromiso con el territorio. Las organizaciones ambientalistas Greenpeace, WWF y la plataforma Juntos por los Bosques han suscrito un acuerdo histórico para impulsar una reforma fiscal que beneficie a los pequeños propietarios forestales. Una medida que, además de incentivar la inversión en la gestión del monte y generar retornos para las arcas públicas, contribuirá a la recuperación de paisajes vivos, a la prevención de incendios y a la mejora de los servicios ecosistémicos que estos territorios prestan a toda la sociedad.

El riesgo de hacerlo posible es que, probablemente, nos olvidaríamos de Santa Bárbara.