Somiedo: las llamas brotan cerca de Caunedo y obligan a cortar la carretera de El Puerto

La complicada situación que vive Somiedo a causa de los incendios ha cambiado de foco. Si el sábado preocupaba la extensión de las llamas en torno al pueblo de Villar de Vildas y la llegada del frente a la braña de cabanas de teito de La Pornacal, una vez que este frente parece controlado en la mañana de este domingo la Guardia Civil ha procedido a cortar la carretera entre la capital somedana y El Puerto para evitar daños personales.

El fuego avanza en las proximidades del pueblo de Caunedo, situado a 8 kilómetros de la Pola de Somiedo. En estos momentos ha sido desplazada al lugar la dotación completa de los bomberos de Pravia, que tratan de evitar el avance de las llamas. Está ardiendo una zona cercana a la carretera, de bosque bajo y peñas, por lo que la Guardia Civil ha cortado la vía por temor a que se produzcan desprendimientos.