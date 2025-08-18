El mismo camino verde y rebosante de vida por el que una veintena de turistas llegó en la mañana del pasado sábado a la vega de Brañagallones –uno de los parajes más emblemáticos del parque natural de Redes– les recibió apenas unas horas después, en el viaje de vuelta, cubierto de humo y cenizas: "Era como un paisaje lunar, con todo muerto". Los visitantes se encontraron con una pista forestal recién engullida por las llamas por la que el convoy (formado por el tren turístico "Taxi al Paraíso", una cuba y dos vehículos más de Protección Civil) que poco antes los había evacuado del refugio de montaña de Brañagallones transitaba en silencio. No salían las palabras y las miradas estaban centradas en la devastadora huella dejada por el fuego.

Un camino "muerto" para llegar al paraíso

Un fuego originado en Brañapiñueli, en la sierra de Pintacanales, que desde el pasado martes tiene en vilo a los vecinos de Caso, el concejo que, junto a Sobrescobio, integra el parque natural de Redes, reserva de la Biosfera. Las llamas fueron ganando virulencia y en la jornada del sábado, tras cruzar el río Monasterio, alcanzaron la pista de acceso a Brañagallones. El incendio estaba en la tarde de ayer a cuatro kilómetros de Bezanes, el núcleo de población más cercano y desde el que parte la ruta a la popular vega.

Un camino "muerto" para llegar al paraíso

El sábado ya fue necesario cortar la pista. La situación obligó a confinar en el refugio de montaña a 42 personas, entre los turistas y las personas que tienen cabañas en la vega. Un total de 36 de ellas ya fueron evacuadas el mismo sábado mientras que otras seis (tres montañeros hospedados en el refugio y tres miembros del personal) se quedaron en el equipamiento turístico. Estos últimos también fueron avisados en la mañana de ayer para dejar la instalación.

"El tema es que la pista ha vuelto a quedar cerrada este domingo, no por las llamas, sino por las tareas de extinción Hay vehículos de bomberos trabajando allí y se están utilizando medios aéreos para sofocar el fuego, lo que también puede provocar que caigas piedras y rocas a la pista. Esta mañana nos dieron el aviso para bajar y tampoco tiene sentido que el personal se quede en el refugio si está cerrada la pista de acceso", explicó José Manuel Prado, guarda del equipamiento de montaña.

Al acabar el fuego con el manto de vegetación, el monte ha perdido "agarre" y se han producido desprendimientos de rocas y tierra a la pista. El temor es que las lluvias previstas para los próximos días, que pueden ayudar a sofocar el fuego, agraven, por contra, la caída de piedras.

Así lo explica Rafael Cabilla, vecino de Bezanes y responsable del "Taxi al Paraíso", el tren turístico impulsado por un tractor que cada día lleva a los turistas hasta el refugio de Brañagallones, por una ruta de unos once kilómetros. "La pista da servicio a los turistas, pero también a ganaderos y a personas que tienen fincas en la zona. Entre todos, con la ayuda del Ayuntamiento, la limpiaremos de las piedras que han caído, pero en los próximos días habrá que estar atentos a posibles desprendimientos. En mi caso necesito dar un plus de seguridad para pasar con el tren turístico, así que esperaré hasta ver que es seguro".

La zona quemada es principalmente de matorral y monte bajo, aunque el fuego también se ha cobrado algunos espacios arbolados de abedules y serbales. En su lugar solo ha quedado ceniza. En las inmediaciones de la pista de Brañagallones ha resultado afectado un tramo de unos tres kilómetros, entre el crestón y el Argayu Llobu. "Cuando bajábamos con el convoy no había miedo ni intranquilidad entre los turistas porque el fuego ya había pasado por allí. La sensación dominante era de tristeza, de que la vegetación que habían visto por la mañana se había convertido en una zona muerta por la tarde. Un paisaje lunar o volcánico, como cuando vas a Canarias", reflexiona Cabilla, que añade: "En cualquier caso, esta es una tierra fértil y espero que en unos meses hayamos recuperado el manto verde que había".

En la jornada de ayer, estuvieron trabajando en las tareas de extinción bomberos y personal de cooperativas forestales, con el apoyo de Protección Civil, atacando el fuego tanto desde el aire como con medios terrestres, desde la propia pista de Brañagallones: "Estuvieron pasando helicópteros todo el día llevando agua y por la tarde ya se veían menos llamas". Los vecinos de Caso y los amantes de los parajes de Redes esperan que el fuego pueda quedar definitivamente controlado, con la ayuda de la lluvia, a lo largo de las próximas horas. Quieren poner fin a cinco días de pesadilla para poder volver a disfrutar del paraíso.