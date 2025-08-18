Navarra cede a Asturias un helicóptero y pone a disposición a 24 bomberos y 8 vehículos para combatir los incendios
La comunidad foral levanta las restricciones agrícolas dada la nueva situación meteorológica y pone medios a disposición del Centro Nacional de Emergencias
Agencias
La Comunidad Foral de Navarra ha cedido un helicóptero para la lucha contra los incendios en Asturias y ha puesto a disposición de las comunidades autónomas 24 bomberos y 8 vehículos.
Así lo ha explicado este lunes la consejera de Interior, Amparo López, en declaraciones a los medios de comunicación, donde ha explicado que es el Centro Nacional de Emergencias quien coordina los recursos disponibles, con quien están en "permanente contacto".
Navarra ha levantado las restricciones agrícolas esta noche, ya que "las circunstancias meteorológicas van evolucionando" y ha rebajado el nivel a pre emergencia.
Por ello, Navarra ha puesto a disposición del Centro Nacional de Emergencias los medios disponibles. López ha agradecido a Aragón y País Vasco la cesión de medios durante los incendios que ha tenido que afrontar la Comunidad.
Sobre las restricciones impuestas durante la ola de calor, la consejera ha defendido que "se tomaron decisiones, decisiones firmes y buscando la protección de las personas y del territorio", pero que no han tenido "voluntad de restringir, pero sí de prevenir".
Además, ha agradecido a la ciudadanía su comportamiento y su responsabilidad porque "el 95 % de los incendios se provocan por acción humana".
Ante las críticas del sindicato LAB sobre el presupuesto destinado a los bomberos, López ha respondido que "Navarra ha demostrado que tiene los medios suficientes. Eso sí, hay circunstancias extraordinarias, excepcionales, con múltiples incendios, que ni Navarra, ni cualquier comunidad, ni siquiera cualquier país, también lo hemos visto en Francia, es capaz de abarcar y asumir".
"Navarra tiene algo menos de 700.000 habitantes. Tiene 400 bomberos profesionales y tiene 155 bomberos forestales. El ratio de bombero por habitante es francamente alto", ha añadido.
El Gobierno foral ha recalcado que "el riesgo 0 de incendio no existe", pero que Navarra ahora se encuentra en una situación mejor para poder ceder medios. "Seguimos en un riesgo importante de incendio forestal. Tenemos que estar muy atentos. Hemos derivado un helicóptero, si tuviéramos riesgo cero el segundo helicóptero lo podríamos derivar el tercero no, que es medicalizado y lo tenemos que derivar a la asistencia de Navarra. Tenemos que conjugar el proteger Navarra con el ser solidario y en ello estamos bien", ha dicho López.
Agradecimiento a los agricultores
Preguntada por las tensiones con los agricultores durante las restricciones planteadas por el Gobierno, López ha dicho que estuvieron reunidos con todas las asociaciones agrarias y que todos salieron de la reunión "plenamente satisfechos".
"Nos habíamos entendido y tengo que agradecer a los agricultores y a las asociaciones que han colaborado y han participado y han sido responsables. Lo han demostrado porque estamos, como digo, ante un problema viéndole social", ha dicho.
