Zozobra en el parque natural del Narcea: "Se nos quema lo único que tenemos para afrontar el futuro"

–Para nosotros es un golpe muy duro. Es toda la belleza del parque, es que se nos queme lo único que tenemos para afrontar el futuro con garantías…

Benjamín García, responsable del equipo de bomberos de la zona. | MARIO CANTELI

Óscar Ancares, alcalde de Degaña desde hace seis años, parece un tipo tranquilo, pero no oculta su honda preocupación mientras escruta la ladera que se quema. Es una mancha forestal muy valiosa, integrada por dos brañas: La Veiga y Piedrafita. Traducido a especies, lo que el fuego llegado de la localidad leonesa de Anllares del Sil está devorando es roble, haya, monte bajo; es urogallos y osos…

Hablamos del parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. De una Asturias de enorme belleza y de tremenda vulnerabilidad por su apartamiento. De un patrimonio natural muy valioso en sí mismo y muy relevante para el sostenimiento de los degañeses.

Son ya muchos días de fuego y de condiciones meteorológicas adversas. Y sin embargo, pese a que el fuego avanza hacia el norte de manera inexorable, "la población de momento puede estar tranquila porque no hay riesgo", señalaba el Alcalde al mediodía de ayer. Y puntualizaba: "Lo único, que por el humo y la ceniza es aconsejable la mascarilla".

Y la otra gran preocupación es la reserva natural de Muniellos, el mayor robledal de España. Aquí hay variables preocupantes, a juicio de Óscar Ancares. En principio, las llamas parecen estar lejos de Muniellos. Sin embargo, avanza otro fuego de notables dimensiones, desde la provincia de León, por Faro, y que podría entrar por El Rebollar, el cual "perjudicaría también a Degaña, aunque está un poco lejos todavía", concretaba el regidor degañés.

El clima humano en Degaña es pesimista:

–¿Cómo está la cosa?

–Jodida.

–No llegará el fuego aquí, ¿no?

–Esperemos…

En el bar estanco de Cerredo la gente anda abatida y responde con monosílabos. Son las once de la mañana y el pueblo degañés acaba de celebrar las fiestas de San Roque. La atmósfera está anaranjada, como en toda la zona de Luna, Babia y Laciana. Como en toda Asturias. El humo apenas permite que se cuele la luz del sol. Todos los insectos que pululan están muy agitados.

Jaime Flórez fue alcalde de Degaña entre 2003 y 2011. Se muestra preocupado:

–Una imagen vale más que mil palabras. No voy a calificar la situación como catastrófica, pero poco le falta. Si nuestros recursos naturales se van al traste y son pasto de las llamas, nos espera un futuro muy poco halagüeño.

En el improvisado puesto de mando a las afueras de la capital está Iván Menéndez, natural de Degaña y residente en Oviedo. Tiene una cabaña allí mismo:

–Ahora mismo está quemando la zona cero del parque natural de Fuentes del Narcea, bosques donde habitan osos y urogallos –lamenta.

Desde el puesto de mando se coordinan los trabajos de los bomberos y de la empresa pública Tragsa. Unos intentan sofocar el fuego; los otros, con un buldózer y una pala pesada, cavan una zanja para que el fuego no pueda avanzar.

–Si rebasa esa línea estamos perdidos, lo que hicimos no habría valido para nada –comentan entre sí los responsables del dispositivo.

Minutos después, parece cundir el desánimo.

Sin embargo, empieza a correr el aire, el humo se disipa y entonces ya puede actuar un helicóptero que trae un bolsón de agua. Está prevista la llegada de más efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) provenientes del fuego de Valdeprado (León). Continúan trabajando las brigadas forestales y a las 13.21 horas llega una dotación de ocho bomberos de Corduente (Guadalajara). Cargan con sus mochilas, se ponen el casco, se colocan la cantimplora.

El responsable del equipo de bomberos, Benjamín García, se muestra preocupado, se frota los ojos, evalúa y reevalúa la situación…

–En Somiedo creo que está la cosa chunga –le comenta el periodista.

Y el bombero responde lacónicamente:

–En todos lados está chunga.