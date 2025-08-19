Adrián Barbón, sobre el nuevo escenario de los incendios en Asturias: "No ha bajado el riesgo; hay que seguir activos y colaborar con León, donde la situación está más desbocada"

"No ha bajado el riesgo ni mucho menos; hay que seguir activos y colaborar con León, donde la situación está más desbocada". Es el balance que Adrián Barbón, presidente del Principado ha hecho tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que evalúa la evolución de los incendios forestales.

A pesar de tirar de prudencia, el presidente reconoce la "ventana de oportunidad" que ha dejado en Asturias la bajada de temperaturas, e incluso las lluvias que se han dejado caer en algunas zonas de la región. "Está facilitando el trabajo del operativo, que como siempre es un operativo coordinado y complejo, pero que, desde luego, yo creo que está dando una respuesta positiva, porque se está viendo la contención de los mismos, hasta tal punto, que esto es importante reseñarlo, hemos liberado algunos de los medios que teníamos, en este caso, la presencia de la UME, para que puedan ir, precisamente a León, a la zona de Anllares que es donde va a establecerse para luchar directamente contra el foco. Y el propósito que tenemos, además, en los próximos días, es aprovechar estos días de cambio de temperatura, de mejor situación y de control que estamos haciendo, hay que enfriar bien la tierra, porque sabemos que el fin de semana van a elevarse nuevamente las temperaturas y es un periodo en el que siempre puede suscitar peligro de reactivación de estos incendios", explicó Barbón.

Sobre las ayudas a los ganaderos afectados, el presidenteindicó que "el Consejo de Gobierno ya está examinando, como hicimos en otras ocasiones, la posibilidad de habilitar líneas de ayuda. En ese sentido, trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos y vecinas sabiendo lo duro que es para ellos y que sepan que el Gobierno de Asturias no les va a dejar tirados".

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, también se ha pronunciado en la línea del presidente del Principado. "Como decía, la sensación es ya de control, intentando evitar cualquier daño, pues en su miedo estamos actuando para que el fuego no se acerque ni a Perlunes, ni algunas de las cabañas de la braña de ese pueblo de Fuesho. Bueno, estamos un poco pudiendo atender ya ese nivel de detalle y como explicaba el presidente, el objetivo sobre todo es cerrar perímetros, ir dando fuegos por estabilizados, que en los fuegos estabilizados se puedan enfriar y tener la situación, intentar poner a cero todo de cara al fin de semana, donde las situaciones van a ser normales de agosto, pero no vamos a tener tan buenas condiciones como ahora", cuenta Calvo.