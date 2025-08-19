Adrián Barbón, sobre el nuevo escenario de los incendios en Asturias: "No ha bajado el riesgo; hay que seguir activos y colaborar con León, donde la situación está más desbocada"
La UME abandona Asturias y pone rumbo a León para ayudar a mitigar los fuegos que permanecen activos
El presidente del Principado apela a la prudencia a pesar de la "ventana de oportunidad" que ha abierto la bajada de las temperaturas
"No ha bajado el riesgo ni mucho menos; hay que seguir activos y colaborar con León, donde la situación está más desbocada". Es el balance que Adrián Barbón, presidente del Principado ha hecho tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que evalúa la evolución de los incendios forestales.
A pesar de tirar de prudencia, el presidente reconoce la "ventana de oportunidad" que ha dejado en Asturias la bajada de temperaturas, e incluso las lluvias que se han dejado caer en algunas zonas de la región. "Está facilitando el trabajo del operativo, que como siempre es un operativo coordinado y complejo, pero que, desde luego, yo creo que está dando una respuesta positiva, porque se está viendo la contención de los mismos, hasta tal punto, que esto es importante reseñarlo, hemos liberado algunos de los medios que teníamos, en este caso, la presencia de la UME, para que puedan ir, precisamente a León, a la zona de Anllares que es donde va a establecerse para luchar directamente contra el foco. Y el propósito que tenemos, además, en los próximos días, es aprovechar estos días de cambio de temperatura, de mejor situación y de control que estamos haciendo, hay que enfriar bien la tierra, porque sabemos que el fin de semana van a elevarse nuevamente las temperaturas y es un periodo en el que siempre puede suscitar peligro de reactivación de estos incendios", explicó Barbón.
Sobre las ayudas a los ganaderos afectados, el presidenteindicó que "el Consejo de Gobierno ya está examinando, como hicimos en otras ocasiones, la posibilidad de habilitar líneas de ayuda. En ese sentido, trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos y vecinas sabiendo lo duro que es para ellos y que sepan que el Gobierno de Asturias no les va a dejar tirados".
Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, también se ha pronunciado en la línea del presidente del Principado. "Como decía, la sensación es ya de control, intentando evitar cualquier daño, pues en su miedo estamos actuando para que el fuego no se acerque ni a Perlunes, ni algunas de las cabañas de la braña de ese pueblo de Fuesho. Bueno, estamos un poco pudiendo atender ya ese nivel de detalle y como explicaba el presidente, el objetivo sobre todo es cerrar perímetros, ir dando fuegos por estabilizados, que en los fuegos estabilizados se puedan enfriar y tener la situación, intentar poner a cero todo de cara al fin de semana, donde las situaciones van a ser normales de agosto, pero no vamos a tener tan buenas condiciones como ahora", cuenta Calvo.
- El fuego penetra en el corazón de Asturias, evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso en Picos y medio centenar en Brañagallones (Caso)
- Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
- El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
- El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
- Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego
- Adrián Barbón, sobre los incendios en Asturias: 'Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría, ténganlo claro”
- El Principado estudia reducir a cuatro días la jornada en la Administración asturiana
- Las profundas razones por las que arde el monte: es más complejo que culpar a los pirómanos y al cambio climático