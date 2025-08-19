Alimerka moderniza sus etiquetas electrónicas

La cadena asturiana de distribución Alimerka ha renovado sus etiquetas electrónicas, un sistema ya implantado hace más de una década en sus 170 supermercados que evita a los trabajadores la colocación manual de los precios en carteles de papel.

La nuevas etiquetas ya están activas en dos de sus establecimientos (en Oviedo y Avilés), donde la compañía ha llevado a cabo una fase de prueba, pero la previsión es instalarlas progresivamente en el resto de tiendas a lo largo de los próximos meses.

Las nuevas señales están diseñadas para ofrecer una visualización más clara, atractiva y personalizada de los precios y promociones.