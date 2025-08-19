Alimerka moderniza sus etiquetas electrónicas
La compañía ensaya en tiendas de Oviedo y Avilés una nueva versión de su cartelería digital
Y. G.
Oviedo
La cadena asturiana de distribución Alimerka ha renovado sus etiquetas electrónicas, un sistema ya implantado hace más de una década en sus 170 supermercados que evita a los trabajadores la colocación manual de los precios en carteles de papel.
La nuevas etiquetas ya están activas en dos de sus establecimientos (en Oviedo y Avilés), donde la compañía ha llevado a cabo una fase de prueba, pero la previsión es instalarlas progresivamente en el resto de tiendas a lo largo de los próximos meses.
Las nuevas señales están diseñadas para ofrecer una visualización más clara, atractiva y personalizada de los precios y promociones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El fuego penetra en el corazón de Asturias, evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso en Picos y medio centenar en Brañagallones (Caso)
- Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
- El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
- El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
- Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego
- Un aparatoso accidente entre cuatro vehículos provoca hasta 10 kilómetros de retenciones en la autovía del Cantábrico
- Asturias se achicharra y pulveriza sus records históricos: 42,9 grados en Mieres y 41,2 en Oviedo
- El Principado estudia reducir a cuatro días la jornada en la Administración asturiana