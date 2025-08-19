Alimerka moderniza sus etiquetas electrónicas

La compañía ensaya en tiendas de Oviedo y Avilés una nueva versión de su cartelería digital

Una de las nuevas etiquetas de Alimerka. |

Una de las nuevas etiquetas de Alimerka. |

Y. G.

Oviedo

La cadena asturiana de distribución Alimerka ha renovado sus etiquetas electrónicas, un sistema ya implantado hace más de una década en sus 170 supermercados que evita a los trabajadores la colocación manual de los precios en carteles de papel.

La nuevas etiquetas ya están activas en dos de sus establecimientos (en Oviedo y Avilés), donde la compañía ha llevado a cabo una fase de prueba, pero la previsión es instalarlas progresivamente en el resto de tiendas a lo largo de los próximos meses.

Las nuevas señales están diseñadas para ofrecer una visualización más clara, atractiva y personalizada de los precios y promociones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El fuego penetra en el corazón de Asturias, evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso en Picos y medio centenar en Brañagallones (Caso)
  2. Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
  3. El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
  4. El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
  5. Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego
  6. Un aparatoso accidente entre cuatro vehículos provoca hasta 10 kilómetros de retenciones en la autovía del Cantábrico
  7. Asturias se achicharra y pulveriza sus records históricos: 42,9 grados en Mieres y 41,2 en Oviedo
  8. El Principado estudia reducir a cuatro días la jornada en la Administración asturiana

Asturias ya controla sus incendios y apremia a León a extinguir los suyos

Asturias ya controla sus incendios y apremia a León a extinguir los suyos

Los atractivos del verano asturiano que quieren encandilar a dos millones de espectadores en la próxima Vuelta a España

Los atractivos del verano asturiano que quieren encandilar a dos millones de espectadores en la próxima Vuelta a España

El fuego amenaza el futuro del oso: los ecosistemas quemados podrían tardar hasta quince años en recuperarse

El fuego amenaza el futuro del oso: los ecosistemas quemados podrían tardar hasta quince años en recuperarse

La recesión alemana y los aranceles de Trump lastran la exportación de Asturias: estas son las cifras

La recesión alemana y los aranceles de Trump lastran la exportación de Asturias: estas son las cifras

Asturias alcanza un nuevo récord y logra llegar a los 40.000 empleos en el sector turístico

Asturias alcanza un nuevo récord y logra llegar a los 40.000 empleos en el sector turístico

El Principado, segunda región donde más sube la creación de empresas

BBVA eleva un 16,8% la nueva financiación a pymes asturianas

El fuego obliga a trasladar cientos de vacas y eleva gastos a los ganaderos

El fuego obliga a trasladar cientos de vacas y eleva gastos a los ganaderos
Tracking Pixel Contents