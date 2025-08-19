Asturias alcanza un nuevo récord y logra llegar a los 40.000 empleos en el sector turístico

Asturias ha superado por primera vez el umbral psicológico de los 40.000 afiliados a la Seguridad Social en sectores económicos vinculados al turismo, como la hostelería, los alojamientos y las agencias de viajes. Se trata de una marca a la que la economía regional ha ido acercándose poco a poco en los últimos años, pero que hasta ahora no se había alcanzado. Así lo indican los datos del mes de julio publicados ayer por Turespaña, organismo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo.

En concreto, Asturias registró 40.211 cotizantes en el sector turístico en julio, un aumento del 1,9% en comparación con el mismo mes del año pasado (758 afiliaciones más en cifras absolutas). Los empleos del turismo supusieron el 10,1% del total de afiliaciones a la Seguridad Social en julio, que ascendieron al máximo histórico de 398.105.

El de Asturias fue, con todo, un incremento interanual inferior al experimentado en el conjunto del país, del 2,9%. Las comunidades con mayores repuntes fueron Canarias (3,3%), Andalucía (3,2%), La Rioja (2,9%) y Comunidad Valenciana (2,8%). Todas las regiones tuvieron aumentos, salvo las ciudades de Ceuta y Melilla.

La evolución del sector en Asturias ha seguido la tónica de los últimos ejercicios, con un incremento de los trabajadores asalariados (un 2,8%) y un ligero retroceso del empleo autónomo (-0,8%). Se trata de un fenómeno común a toda la actividad turística nacional y que tiene que ver con la proliferación de negocios más profesionalizados y con plantillas más amplias (una tendencia al alza, por ejemplo, en restauración) y la desaparición paulatina de establecimientos pequeños, como los bares de pueblo.

En julio, el 77,3% de los profesionales turístico de Asturias eran asalariados, mientras que el 22,7% trabajaban por cuenta propia. En el conjunto de España, la estructura del sector concede más peso a quienes están en nómina (el 83,2%) que a los autónomos (16,8%).

El turismo en Asturias lleva cinco años superando récords de empleo y visitantes. El año pasado recibió 2,83 millones de viajeros y 6,72 millones pernoctaciones, lo que supuso respectivos aumentos del 3,2% y del 1,4%.

A nivel nacional

Los datos de Turespaña de julio no desglosan a nivel regional la evolución de los subsectores que componen la actividad turística, pero sí lo hacen para el conjunto del país. Así, la hostelería española aumentó en 40.157 afiliados (16.708 en los servicios de alojamiento y 23.449 en los servicios de comidas y bebidas) y las agencias de viajes lo hicieron en 1.014 trabajadores. Estas dos especialidades representan el 69,1% del total de afiliados, mientras que el resto de actividades turísticas, representativas del 30,9% restante, crecieron en 41.650 trabajadores.