Asturias ayuda a la construcción de un gigantesco detector de neutrinos: "Es una oportunidad única"

La ciencia asturiana está jugando un papel protagonista en una de las mayores aventuras científicas del planeta. Investigadores de la Universidad de Oviedo participan activamente en el proyecto "Hyper-Kamiokande" (HK), un gigantesco detector de neutrinos en Japón que aspira a revolucionar nuestra comprensión del universo. La excavación subterránea donde se instalará esta infraestructura ya se ha completado, y ahora comienza la fase de construcción de un tanque colosal que albergará 260.000 metros cúbicos de agua ultrapura y más de 20.000 sensores de luz de última generación.

Este detector, que estará a 600 metros de profundidad bajo una montaña en Hida (Japón), es el heredero de los históricos "Kamiokande" y "Super-Kamiokande", experimentos que permitieron avances tan importantes como la detección de neutrinos procedentes del Sol o la evidencia de su oscilación, un descubrimiento que fue reconocido con el Premio Nobel de Física en 2015. "HK" multiplica la ambición: tendrá un volumen útil 8.4 veces mayor que su predecesor y se convertirá en la mayor instalación de este tipo en el mundo. "Formar parte de un proyecto de esta magnitud no es solo un privilegio, es una oportunidad única para contribuir al conocimiento universal desde Asturias", subraya Daniel Santos, investigador del departamento de Física y del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA).

El equipo de la Universidad de Oviedo se ha convertido en referente dentro de la colaboración internacional —integrada por 630 investigadores de 22 países— gracias a su papel en el desarrollo del sistema de compensación del campo magnético terrestre. "Tenemos encargado el diseño del sistema de compensación del campo magnético terrestre en el lugar donde se está construyendo "HK", explica Santos en exclusiva para LA NUEVA ESPAÑA. La razón es sencilla de entender: los neutrinos apenas interactúan con la materia, y cuando lo hacen en el agua del detector generan una tenue luz que los sensores registran. Esa luz es extremadamente sensible a perturbaciones, incluso al débil campo magnético de la Tierra, que podría desviar las trayectorias y estropear las mediciones. "Si no logramos anular ese campo, las señales quedarían falseadas y perderíamos precisión. Por eso nuestra tarea es crítica: preservar la eficiencia de los fotodetectores para que el experimento cumpla su objetivo", añade el investigador.

«Collaboration Meeting» de julio, al que asistieron varios investigadores de la Universidad de Oviedo. De izquierda a derecha, por la izquierda de la foto, Daniel Santos vestido de color crema, Jimena Menéndez Maco, de marrón, y Sergio Luis Suárez, de blanco y con gafas. | UNIVERSIDAD DE TOKIO

El reto no es menor. En experimentos anteriores se usaron sistemas de bobinas para compensar el magnetismo, pero las dimensiones de "Hyper-Kamiokande" —73 metros de altura y 69 de diámetro— obligan a innovar. "En el Super-Kamiokande era más sencillo, pero aquí hablamos de una cavidad enorme, completamente recubierta de sensores. Hemos tenido que diseñar bobinas especiales para las bases y un sistema diferente para el cilindro. Son años de simulaciones y pruebas hasta encontrar una solución viable", señala.

Además, el equipo asturiano participa en el desarrollo del software que analizará los datos una vez que el detector esté operativo, un trabajo esencial para que las miles de señales que se registrarán puedan convertirse en información científica.

La magnitud del proyecto exige una coordinación impecable entre los equipos. La Universidad de Tokio lidera la colaboración, pero los asturianos participan activamente en reuniones presenciales y telemáticas. "Hay tres encuentros al año y frecuentes reuniones online. En muchos casos somos la referencia cuando se habla del campo geomagnético, y nos piden que revisemos propuestas o demos opinión sobre los sistemas de compensación. Eso nos sitúa en una posición muy relevante dentro de la colaboración", afirma Santos. El investigador destaca también el aprendizaje humano y organizativo que supone: "Estamos colaborando con físicos e ingenieros de todo el mundo. Eso nos obliga a mejorar la gestión, a aprender cómo trabajan en otros países y a aportar nuestras propias fortalezas. Es un enriquecimiento constante".

El diseño del sistema magnético no es solo un desafío tecnológico, también es un reto emocional. "Hace unos años nos parecía una locura estar en un proyecto así. Ahora, saber que nuestro trabajo puede ser clave para que todo funcione nos llena de satisfacción, pero también nos coloca bajo la lupa. Hasta que no se encienda el detector y comprobemos que funciona, la presión es enorme", admite. El propio equipo ha convertido esta labor en un campo fértil para nuevas generaciones: varias tesis doctorales en la Universidad de Oviedo ya se están desarrollando alrededor de este diseño.

Aunque Santos no se define como físico de partículas, reconoce la magnitud de lo que está en juego. "Kamiokande confirmó la existencia de neutrinos solares y de supernovas; Super-Kamiokande dio evidencias de la oscilación de neutrinos, lo que valió un Nobel. Hyper-Kamiokande, con el doble de tamaño y tecnología puntera, permitirá recopilar más datos y con mayor precisión. Podría ser clave en estudios sobre supernovas, sobre el Sol o incluso en la búsqueda de la desintegración del protón, algo que cambiaría nuestra concepción de la materia". Entre los grandes objetivos del proyecto destacan buscar señales de la desintegración del protón y explorar pistas sobre la materia oscura, uno de los mayores enigmas del cosmos.

Para Santos, la participación de la Universidad de Oviedo en "Hyper-Kamiokande" tiene un valor que trasciende lo científico: "Es importante porque sitúa a Asturias en el mapa de la gran ciencia mundial. Nuestro nombre suena junto al de las mejores universidades e instituciones del planeta".

Mirando al futuro, el investigador imagina con emoción el día en que "HK" detecte sus primeras señales: "Lo primero será cruzar los dedos para que el sistema funcione. Pero más allá de eso, sentiremos orgullo de haber abierto un camino para que jóvenes asturianos puedan seguir investigando".

El detector comenzará a instalarse en 2027 y se espera que esté operativo a finales de la década. Cuando llegue ese momento, la ciencia mundial podría estar a punto de dar un salto histórico… con sello asturiano.