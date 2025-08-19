Los incendios que afectan a Asturias, y que ya han arrasado más de 4.000 hectáreas en el Principado, entraron ayer en una nueva fase que invita al optimismo, aunque sin perder en ningún momento la preocupación, en particular por los fuegos procedentes León, mucho más descontrolados y que, al cierre de esta edición, traían de cabeza al Gobierno regional.

Asturias ya controla sus incendios y apremia a León a extinguir los suyos

El Principado, donde gobiernan en coalición el PSOE e IU, lanzó ayer un recado a la Junta de Castilla y León, con ejecutivo del PP. "Tienen que apagarse allí, no dependemos de nosotros mismos", aseguró Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Principado, sobre los focos activos en la comunidad vecina y que podrían adentrarse en territorio asturiano. "No tienen un jefe de zona, pero (se habla) con quien está dirigiendo ahí el operativo para que los medios aéreos estén coordinados. En la medida de lo posible, si nosotros podemos trabajar también en la zona, lo haremos con anticipación", añadió el Consejero.

Asturias ya controla sus incendios y apremia a León a extinguir los suyos

Estas declaraciones se producen en un contexto nacional de pugna política a cuenta de los incendios, con Castilla y León reclamando más medios y criticando al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que rechaza esas acusaciones.

Asturias ya controla sus incendios y apremia a León a extinguir los suyos

Mientras la pelea se acrecienta en los despachos, la lucha en los montes continúa sin cuartel. Los fuegos activos en Asturias se repartían en varios concejos: Cangas del Narcea, Degaña, Ponga (Taranes), Quirós (Faedo), Somiedo (Caunedo y Gúa) y Cabrales (Camarmeña).

Asturias ya controla sus incendios y apremia a León a extinguir los suyos

Ayer la meteorología acudió al rescate con temperaturas más bajas (diferencias de quince grados respecto al fin de semana), niebla y algunas lluvias que facilitaron los trabajos de los equipos que luchaban contra las llamas. "Se abre una ventana de oportunidad con la lluvia para ir rematando los incendios activos, que son siete. Tenemos que aprovecharla", aseguró Adrián Barbón, presidente del Principado, que participó en la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) a primera hora de la mañana. "El tiempo va a ayudar y lo importante es que llueva, para luego poderlo rematar, destacó el Presidente regional.

En Asturias se registraban ayer 17 incendios forestales, de los cuales ocho estaban activos, ocho controlados y uno estabilizado, según el último balance del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa). Se trataba de un fuego activo más que el día anterior. Aunque los focos no se daban por extinguidos, la situación estaba controlada en la mayoría de los puntos. De hecho, en dos de los concejos más vigilados, Somiedo y Degaña, apenas se vislumbraban llamas en los focos activos, aunque sí una fuerte humareda en lo alto de las montañas.

"Vivimos la situación con dos sensaciones: tenemos los fuegos bastante bien controlados, pero a la vez la preocupación de los que vienen desde León", aseguró a última hora de la tarde Alejandro Calvo desde La Morgal, donde se reunió de nuevo el Cecopi, encargado de evaluar la evolución de los incendios forestales.

La preocupación de Calvo coincidía con la de numerosos vecinos de los pueblos más cercanos a las llamas en los concejos de Somiedo y Degaña. Y también con la situación sobre el terreno: en territorio asturiano, accediendo a Degaña desde Somiedo y subiendo El Puerto, apenas había humo ni restos de ceniza, que sí invadían la zona en los últimos días. En cambio, en territorio leonés, en pueblos como Villablino o Piedrafita de Babia el olor a quemado y el humo eran abrumadores.

Degaña, el concejo que más preocupa.

El incendio más preocupante ayer era el originado en Degaña, por su proximidad a Rebollar, una aldea del concejo. Los focos estaban en la braña de Piedrafita y en la braña de la Veiga. A última hora de la tarde trabajaban sobre el terreno tres helicópteros y bomberos de Guadalajara y de Asturias. Para las próximas horas se están valorando qué táctica afrontar de cara a frenar el frente que avanza con fuerza desde León.

El alcalde de Degaña, Óscar Ancares, estaba sobre el terreno, muy pendiente de los trabajos. "La situación está contenida, la niebla de la noche ayudará a mantener los fuegos tranquilos y sin aparente peligro de que puedan mantenerse activos. Seguiremos trabajando durante la noche para poder hacer un cortafuegos, pero el concejo está controlado", explicó.

En Somiedo, el otro concejo con más amenazas, la situación era similar, aunque persistía la sensación de miedo entre los vecinos de los pueblos cercanos a las llamas, donde apenas pegaron ojo la noche anterior.

El incendio que amenazaba a la braña de La Pornacal, joya medioambiental de Asturias, estaba ayer cercano a estabilizarse. Una treintena de vecinos de Villar de Vildas, el pueblo más cercano a las llamas, subió a primera hora a la ladera para intentar extinguirlas. Después se sumaron los equipos de emergencias. "Se avanzó muchísimo en ese incendio con la ayuda de vecinos, del ayuntamiento y de todos los equipos", destacó Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo.

Los otros focos preocupantes en ese concejo se situaban entre los pueblos de Caunedo y Gúa. En este caso, a falta de datos en la investigación, los vecinos dan por hecho que fueron provocados por la mano del hombre. Los fuegos también estaban bajo cierto control, aunque por la mañana los efectivos reclamaban la presencia de helicópteros para ayudar a sofocar las llamas, con la carretera ya abierta. Caunedo era el pueblo más cercano, si bien los vecinos mantenían la calma. También trabajaba en esa zona una dotación de bomberos de una empresa privada que forma parte de la expedición del rodaje de "Los Juegos del Hambre".

El fuego de Genestoso, en Cangas del Narcea, también estaba controlado. En el sector de este incendio, procedente del incendio leonés de Orallo que también afecta a Somiedo, continúan los trabajos y a largo de la noche se iba a mantener un retén con efectivos de Bomberos de Asturias y una cuadrilla forestal.

Estabilizados en el Oriente.

Los incendios que afectan al Parque Nacional de los Picos de Europa y al Parque Natural de Ponga se mantienen estabilizados y, de momento, el bosque de Peloño —donde se centra la mayor preocupación— no corre peligro, aunque guardas y ganaderos de la zona se mantienen vigilantes.

En Ponga se contaban ayer tres incendios. Según informó la alcaldesa, Marta Alonso, el del Accesorio —paraje situado en las inmediaciones de Peloño— afecta, de momento, solo a terrenos de la provincia de León. Como medida de precaución, la Regidora ordenó cerrar la piscina municipal y retirar de ella todos los elementos que pudieran dificultar las labores de los helicópteros para cargar agua.

La niebla impidió el vuelo de los helicópteros durante la mañana. Aunque Peloño y su entorno presentan un estado casi otoñal —con ramas sueltas, mucha hoja seca y alguna haya caída—, Marta Alonso destacó que la zona conserva también una capa de vegetación verde que seguramente frenaría el fuego. Las llamas avanzaban lentamente hacia el valle de Tolivia. Algunos ganaderos y varios guardas tenían previsto pasar la noche en la zona para vigilar la evolución del fuego. La Alcaldesa destacó la "actuación de lujo" de unos y otros, así como de los bomberos y de una empresa forestal, y alertó de que el problema llegará tras el fuego por el posible desprendimiento de piedras, al haber quedado destruida la vegetación.

Otro incendio registrado en Ponga, el de Taranes, estaba en la tarde de ayer "controlado". Fue extinguido por efectivos de bomberos y personal de una empresa, con la ayuda del helicóptero, tras resurgir en la tarde del domingo. El mayor peligro estaba en la zona más cercana a Vallemoru. Por otro lado, el incendio de Colláu Zorru fue extinguido en la tarde del domingo.

Marta Alonso subrayó que los expertos ya han avanzado que tanto el incendio de La Uña como el de Taranes surgieron a causa de tormentas eléctricas, ya que se originaron en zonas escarpadas en las que no hay ganado. "Nadie sube a quemar teniendo ganado en la zona. Sería absurdo", destacó.

Mientras tanto, el incendio declarado en Bejes (Cantabria) permanece controlado y no ha llegado a tocar territorio asturiano, como se temió en un primer momento.

En la zona leonesa del Parque Nacional de los Picos de Europa, alrededor de medio centenar de jóvenes de los ocho pueblos del valle de Valdeón no han atendido la orden de desalojo y permanecen en la zona excavando zanjas y habilitando protecciones contra el fuego. Sí han desalojado sus casas el resto de los vecinos, unos 350, la mayoría de ellos realojados en un polideportivo de Riaño.

Navarra y la UME, presentes.

La Comunidad Foral de Navarra cedió ayer un helicóptero para la lucha contra los incendios en Asturias y ha puesto a disposición de las comunidades autónomas 24 bomberos y ocho vehículos. A su vez, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encontraban ayer en Cangas del Narcea, pendientes de ayudar si fuese necesario.