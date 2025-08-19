La avería de un camión en "el Argayón" obliga a cortar el Huerna en sentido León, redirigiendo el tráfico por Pajares

La avería de un camión obligó a cortar la autopista del Huerna (AP-66) en sentido León a última hora de ayer, redirigiendo el tráfico por la Nacional 630 (puerto de Pajares) a la altura de Campomanes.

El camión se estropeó, concretamente, en el kilómetro 79, coincidiendo con el ByPass del "Argayón", lo que complicó las labores de evacuación ya que, momentáneamente, esa parte de la vía funciona con dos carriles, uno de subida y otro de bajada.

Si bien el percance de ayer tuvo que ver con una avería, las retenciones en el Huerna llevan repitiéndose todo el verano. El desprendimiento de tierra sobre la autopista tiende a ralentizar el tráfico originando complicaciones en la circulación.

A ello se suma el intenso tránsito propio de la época estival, con un notable incremento de vehículos de largo recorrido entre Asturias y la Meseta, lo que hace que cualquier incidencia, por mínima que sea, se traduzca en largas colas y desvíos obligados hacia vías secundarias más lentas y con menor capacidad, como el puerto de Pajares.