BBVA eleva un 16,8% la nueva financiación a pymes asturianas
Y. G.
BBVA concedió más de 508 millones de euros en nueva financiación a pymes, autónomos y empresas en Asturias en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 16,8% respecto al mismo periodo de 2024, según informó ayer la entidad, inmersa en pleno proceso de oferta públia de adquisición (opa) a Banco Sabadell, que en la región opera con la marca Sabadell-Herrero.
En el conjunto de España, el crecimiento de los nuevos créditos durante el primer semestre fue de un 17%, superando los 49.000 millones de euros.
"En BBVA trabajamos para ser el motor que impulsa a las pymes y autónomos en Asturias, apoyándolos con recursos y una relación cercana que les permita afrontar sus retos con confianza". afirmó José Luis Serrano, director de pymes de BBVA en España.
