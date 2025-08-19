Bruselas asume los cambios en la PAC que beneficiarán al campo asturiano

El Ministerio introducirá cambios en los decretos de gestión para que las nuevas medidas entren en vigor a partir de octubre

El nuevo presupuesto de la UE.

El nuevo presupuesto de la UE. / LNE

X. F.

Oviedo

La Comisión Europea (CE) ha aprobado la modificación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 solicitada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el objetivo de mejorar su aplicación y beneficiar los intereses del sector agrario español.

En concreto, Agricultura ha recordado que esta modificación es fruto del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las comunidades autónomas tras un proceso de intenso diálogo en el que participaron también las organizaciones profesionales del sector.

Las modificaciones propuestas permiten la introducción de determinadas medidas de simplificación y flexibilidad que completan las medidas ya introducidas el año pasado y que tienen como objetivo garantizar la óptima ejecución del plan estratégico, tanto en las ayudas directas como en las medidas de desarrollo rural.

Los cambios que afectan a la aplicación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) buscan reconocer los sistemas agrovoltáicos, flexibilizar la aplicación de los ecorregímenes y simplificar las intervenciones sectoriales hortofrutícola y vitivinícola.

Para aplicar las modificaciones acordadas será necesario introducir cambios en los reales decretos que regulan el sistema de gestión y control de las ayudas de la PAC, la ayuda básica a la renta, el régimen de penalizaciones y las intervenciones sectoriales del vino y de frutas y hortalizas para que las medidas puedan entran definitivamente en vigor a partir del 16 de octubre.

