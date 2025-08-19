Fallece Maruja Valdés, madre del exsenador Fernando Lastra

Maruja Valdés Díaz, viuda de Fernando Lastra Rodríguez y madre del exsenador socialista Fernando Lastra, falleció ayer a los 93 años en Cangas del Narcea. Aunque la familia no recibe, el funeral de cuerpo presente se celebrará hoy martes, 19 de agosto, a las cuatro de la tarde, en la basílica parroquial de Cangas del Narcea. Posteriormente, los restos mortales de Maruja Valdés recibirán cristiana sepultura en el cementerio municipal. Maruja Valdés deja cuatro hijos, seis nietos y un bisnieto.