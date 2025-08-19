Fallece Maruja Valdés, madre del exsenador Fernando Lastra
Maruja Valdés Díaz, viuda de Fernando Lastra Rodríguez y madre del exsenador socialista Fernando Lastra, falleció ayer a los 93 años en Cangas del Narcea. Aunque la familia no recibe, el funeral de cuerpo presente se celebrará hoy martes, 19 de agosto, a las cuatro de la tarde, en la basílica parroquial de Cangas del Narcea. Posteriormente, los restos mortales de Maruja Valdés recibirán cristiana sepultura en el cementerio municipal. Maruja Valdés deja cuatro hijos, seis nietos y un bisnieto.
- El fuego penetra en el corazón de Asturias, evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso en Picos y medio centenar en Brañagallones (Caso)
- Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
- El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
- El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
- Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego
- Un aparatoso accidente entre cuatro vehículos provoca hasta 10 kilómetros de retenciones en la autovía del Cantábrico
- Asturias se achicharra y pulveriza sus records históricos: 42,9 grados en Mieres y 41,2 en Oviedo
- El Principado estudia reducir a cuatro días la jornada en la Administración asturiana