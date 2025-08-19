El fuego obliga a trasladar cientos de vacas y eleva gastos a los ganaderos
"Debían estar en las brañas hasta octubre; ahora hay que alimentarlas", afirman en Somiedo
"Entre la niebla y el humo no se veía nada de nada. Me llevó unas dos o tres horas, pero dejé todo el ganado a salvo", cuenta Eladio Gancedo, un ganadero retirado de Villar de Vildas (Somiedo), un pueblo próximo a la braña del Pornacal, una de las más importantes, por ser el asentamiento con mayor número de cabañas de teito de escoba.
Aunque el fuego ya estaba controlado ayer en esta zona, uno de los daños colaterales de los incendios lo sufrió el ganado. Cientos de cabezas de ganado tuvieron que ser desplazadas para salvarse de las llamas. Esa fue la tarea que tuvieron que acometer Gancedo y de otros vecinos de Villar de Vildas, donde la mayoría sigue viviendo de la ganadería.
El ganado desplazado se ubicó en otros terrenos cercanos a la localidad, pero ya lejos de las llamas y del humo, para no correr ningún tipo de riesgo. "El desplazamiento del ganado supone un problema enorme, porque las vacas ahora no tienen qué comer y los alimentos reservados para el invierno se van a tener que utilizar antes de tiempo, incrementando los costes", explicaba en el pueblo Antonio Fernández, ganadero y carnicero, que trasladó 14 rollos de silo para ayudar a los ganaderos que tuvieron que mover sus vacas.
Se calcula que en esa zona hay cerca de mil cabezas de ganado y la inmensa mayoría ha tenido que ser recolocada por los propios vecinos. "En una situación normal, las vacas deberían estar en la braña hasta octubre, pero ahora los incendios lo cambiaron todo y empezarán a comer la comida reservada para más adelante", concretaba Fernández.
La sensación en Villar de Vildas era de tranquilidad tras haber pasado una noche sin pegar ojo. "El problema es que no nos dejan actuar: tiene que haber quemas controladas, limpieza de montes y más pistas forestales; con eso se evitarían problemas", aseguraba Francisco Fernández, otro ganadero retirado del pueblo, que en tiempos de incendios recordaba la visita, en el año 2004, de los entonces príncipes de Asturias, Felipe y Letizia, cuando Villar de Vildas recibió el título de Pueblo Ejemplar por la Fundación Princesa de Asturias.
Para los vecinos de los pueblos amenazados por el fuego, la meteorología fue ayer un aliado. "Esto ha sido una preocupación constante: llevo tres o cuatro días sin dormir. Con la lluvia y la niebla la situación ha mejorado", explicaba Feli Rodríguez, vecina de Corés, una parroquia del concejo de Somiedo.
