Gijón en dos días: la escapada con encanto que lo tiene TODO

Lucía Salazar

Si alguien pensaba que Gijón era solo sidra y mar Cantábrico… se queda corto. La ciudad asturiana es un auténtico flechazo para los que buscan historia, cultura y paisajes de postal en una misma escapada. Y sí, en apenas dos días puedes vivir un recorrido de lo más completo (y fotogénico).

Día 1: entre arena, arte y tradición

La ruta comienza en la Playa de San Lorenzo, la más icónica de la ciudad y con un paseo marítimo de kilómetro y medio que va desde la Escalera 0 (la “Cantábrica”) hasta la 16 (el “Tostadero”). En mitad del recorrido, la imponente Escalerona pide a gritos una foto para Instagram, igual que el Monumento a la Madre del Emigrante, esa figura que conmueve mirando al horizonte con nostalgia y fuerza.

De ahí, toca perderse en Cimavilla, el barrio más antiguo, con aires romanos, tabernas irresistibles y la joya de la corona: el Elogio del Horizonte de Eduardo Chillida. Diez metros de hormigón que, si sabes colocarte en el lugar exacto, te regalan un secreto: el sonido del mar amplificado solo para ti.

Tarde verde: la otra cara de Gijón

Después de tanto mar y piedra, toca respirar verde. Por menos de un euro, el bus número 1 te deja en el Jardín Botánico Atlántico, un paraíso de 25 hectáreas con más de 2.500 especies. Su laberinto es una parada obligada para los que buscan magia y fotos diferentes.

Y, a solo cinco minutos andando, te espera un edificio que quita el hipo: La Laboral, Ciudad de la Cultura. Con más de 270.000 metros cuadrados (sí, supera incluso al Escorial), es un gigante multifuncional donde caben universidad, teatro, conservatorio y visitas guiadas que culminan con la subida a su torre, una de las panorámicas más espectaculares de Asturias.

