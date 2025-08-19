El Gobierno hará otro traslado de menores migrantes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzó ayer que el Gobierno realizará esta semana dos nuevos traslados de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península. Además, ha acusado al PP de "poner palos en las ruedas".

"Y adelanto que esta semana tendremos dos derivaciones más. Y por eso apelo a aquellas administraciones que, a donde lleguen esos niños, les reciban también con lo mejor que tengan. Y no con pancartas. Y no con muros. Y no con afirmaciones de ‘aquí no los quiero’, porque eso es lo que está ocurriendo", ha señalado Torres en rueda de prensa en Lanzarote. Precisamente el Gobierno central criticó que los diez menores trasladados en el primer vuelo, que recalaron en Gijón, fuesen recibidos con una pancarta con simbología nazi cerca del centro en el que se encuentran.

Por el momento, el Gobierno ha realizado dos derivaciones de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias a la Península, en respuesta al auto del Tribunal Supremo. En este sentido, Torres ha agradecido a las instituciones y representantes públicos que están poniendo "lo máximo" para que esos niños lleguen a sus territorios. "Esos palos en la rueda no ayudan y los están poniendo los gobiernos del PP", afirmó Torres.