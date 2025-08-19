El Gobierno hará otro traslado de menores migrantes
EfE
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzó ayer que el Gobierno realizará esta semana dos nuevos traslados de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península. Además, ha acusado al PP de "poner palos en las ruedas".
"Y adelanto que esta semana tendremos dos derivaciones más. Y por eso apelo a aquellas administraciones que, a donde lleguen esos niños, les reciban también con lo mejor que tengan. Y no con pancartas. Y no con muros. Y no con afirmaciones de ‘aquí no los quiero’, porque eso es lo que está ocurriendo", ha señalado Torres en rueda de prensa en Lanzarote. Precisamente el Gobierno central criticó que los diez menores trasladados en el primer vuelo, que recalaron en Gijón, fuesen recibidos con una pancarta con simbología nazi cerca del centro en el que se encuentran.
Por el momento, el Gobierno ha realizado dos derivaciones de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias a la Península, en respuesta al auto del Tribunal Supremo. En este sentido, Torres ha agradecido a las instituciones y representantes públicos que están poniendo "lo máximo" para que esos niños lleguen a sus territorios. "Esos palos en la rueda no ayudan y los están poniendo los gobiernos del PP", afirmó Torres.
- El fuego penetra en el corazón de Asturias, evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso en Picos y medio centenar en Brañagallones (Caso)
- Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
- El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
- El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
- Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego
- Un aparatoso accidente entre cuatro vehículos provoca hasta 10 kilómetros de retenciones en la autovía del Cantábrico
- Asturias se achicharra y pulveriza sus records históricos: 42,9 grados en Mieres y 41,2 en Oviedo
- El Principado estudia reducir a cuatro días la jornada en la Administración asturiana