Los incendios paran el rodaje de "Los Juegos del Hambre"

La productora traslada a Oviedo el campamento, a la espera de que mejore la situación en Somiedo

Furgonetas del equipo técnico y trabajadores de la productora, ante el Calatrava. | LNE

Andrés fernández

Oviedo

El rodaje de los "Juegos del Hambre" se ha visto interrumpido debido a los incendios que asolan a la montaña asturleonesa y a toda España las últimas semanas. La mala calidad del aire y la prevención ante la posible llegada de las llamas al campamento base de Pola de Somiedo, han sido las claves para el desalojo del equipo técnico. Los trabajadores han sido realojados en varios hoteles de Oviedo.

La productora ha situado provisionalmente su oficina en una de las salas del Palacio de Congresos de Oviedo, y responsables de la misma afirman: "Estamos trabajando para que pueda reanudarse lo antes posible".

La película basada en el libro "Amanecer en la cosecha" estaba grabándose en el Lago de la Cueva, en Saliencia, y la primera quincena de agosto los sets de rodaje estuvieron distribuidos simultáneamente entre el Hayedo de Montegrande, Teverga, y el pinar de Piedrafita de Babia, ya en la provincia de León. Las más de trescientas personas que formaban el campamento base de Somiedo están alojados en los hoteles Eurostars Palacio de Cristal, Eurostars Hotel de La Reconquista, Hotel EXE Oviedo Centro y AC Hotel Oviedo Forum.

Pese a que el núcleo de la plantilla haya tenido que cambiar su lugar de residencia, Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, aseguró en declaraciones a este periódico el pasado sábado que "no van a afectar en nada a la película (los incendios) porque está en el otro extremo de Somiedo". Además, parece que las condiciones climatológicas están siendo más favorables en las últimas horas, lo que favorecería las labores de extinción de los fuegos.

