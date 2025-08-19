Los montes vecinales en Asturias reclaman su devolución

La Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común de Asturias ha pedido una reunión urgente con representantes del PSOE, Iniciativa por Asturias-IU y el Grupo Mixto para desbloquear el proceso de devolución de los montes comunales a las comunidades que lo reclaman. Se trata de una medida aprobada por unanimidad en la Junta General en la pasada legislatura, pero que, según denuncian, sigue sin cumplirse.

Su portavoz, Víctorina Rodríguez, acusa al Gobierno regional de “gestionar muy mal” este asunto y advierte que la negativa a devolver los montes a sus legítimos propietarios está teniendo consecuencias directas en la vida rural y en la conservación del territorio. “Barbón debería ser el primero en poner manos en el asunto y empezar a hacer las devoluciones a todos los que lo solicitan”, señaló.

Rodríguez subraya que la gestión vecinal ha demostrado ser más eficaz que la institucional. “Cuando los montes estaban en manos vecinales estaban limpios y atendidos. Siempre hubo algún incendio, pero eran mínimos porque los vecinos actuaban de inmediato”, recordó, en referencia a la actual oleada de fuegos que arrasan Asturias. A su juicio, el abandono y las restricciones para limpiar el monte han convertido al territorio en un polvorín.

La Coordinadora denuncia además que la Junta Clasificadora apenas aprueba solicitudes de recuperación. Según Rodríguez, en 2023 no se clasificó ningún monte y se rechazaron quince peticiones, mientras que en 2024 solo se aprobó uno frente a nueve denegaciones. “Aquí también están implicados los ayuntamientos, porque cuando se les pide un informe casi siempre va en contra. En algunos casos porque hay madera que quieren gestionar ellos, en otros porque hay parques eólicos de los que perciben ingresos”, explicó.

Para la organización, devolver los montes a los pueblos es clave para fijar población en las zonas rurales y dar un uso sostenible a los recursos. “Si se hace la devolución, mucha gente podría quedarse en el medio rural y aprovechar los pastos para el ganado. Pero con el modelo actual todo son negativas y falta de diálogo”, lamenta Rodríguez, que asegura llevar dos años pidiendo reuniones en Tineo sin recibir respuesta.

La Coordinadora critica la incoherencia entre lo aprobado en el Parlamento y las decisiones posteriores de la Administración. “El 15 de marzo de 2023 todos los grupos votaron la devolución de los montes por la mañana, y esa misma tarde la Junta Clasificadora estaba denegando solicitudes en Caso y en Tineo. Yo eso no lo entiendo”, subrayó Rodríguez.

En plena crisis de incendios, la Coordinadora insiste en que devolver los montes a la gestión vecinal sería una medida no solo de justicia histórica, sino también de prevención. “Lo que está pasando con los montes demuestra que la gestión actual no funciona. Los pueblos siempre supieron cuidarlos, y deberían poder seguir haciéndolo”, concluyó.