Nuevos ganadores para la última tanda de premios de la promoción estival de LA NUEVA ESPAÑA

Ayer se conocieron los ganadores de los premios correspondientes al fsorteo del fin de semana pasado, que no se pudo realizar debido al festivo del 15 de agosto. Finalmente, ayer, el notario Joaquín Tejerina certificó los nombres de las dos personas afortunadas. De nuevo, en esta ocasión los ganadores se han llevado una de las ocho bicicletas eléctricas MMR E-WOKI 29 Cinnamon Black y uno de los diez viajes para dos personas de ida y vuelta a las islas Canarias.

Nuevos ganadores para la última tanda de premios de la promoción estival

Patricia Alonso González, de Gijón, ha sido el nombre escogido de manera aleatoria por el notario Tejerina para asignar el premio de la bicicleta eléctrica de marca asturiana. Por otra parte, el viaje para dos personas de ida y vuelta a las islas Canarias con Binter se lo ha llevado Vicente Alonso Fernández, de Mieres.

Si eres una de esas personas, por favor, ponte en contacto con LA NUEVA ESPAÑA a través del teléfono 985 27 97 00 y así indicarte los siguientes pasos para que puedas disfrutar de tu premio.

La marca asturianaMMR pone al alcance de nuestros lectores uno de sus modelos de bicicletas calificadas como "todo un clásico", pues se trata de una de las másvendidas y alabadas del mercado. LA NUEVA ESPAÑA está sortea ndo ocho bicicletas eléctricas EWOKI 29, de alto rendimiento.

Además, esta semana se sorteó también uno de los diez viajes de ida y vuelta entre Asturias y Canarias con la compañía Binter. Se puede elegir la isla de destino e incluso con salto interinsular, siempre que haya disponibilidad. Los viajes se pueden disfrutar hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que se convierten en un regalo ideal para planificar una escapada otoñal o navideña. Si resultas ganador, con facilitar como mínimo 15 días antes del primer vuelo podrás disfrutar del premio.

Bicicleta MMR E-WOKI 29, Patricia Alonso González, de Gijón Viaje doble a Canarias, Vicente Alonso Fernández, de Mieres.