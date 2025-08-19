Participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y consigue una de las dos entradas meet and greet para el concierto de Sebastián Yatra en Oviedo

Términos y condiciones:

Las siguientes Bases establecen las condiciones del sorteo “MEET & GREET CON SEBASTIAN YATRA” así como los requisitos y normas que todas aquellas personas que participen en la promoción (en adelante, los Participantes) deben conocer.

Primera.- Objeto: EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A.U. con domicilio en Leopoldo Calvo-Sotelo, 7 C.P. 33007 Oviedo - Asturias, y con la colaboración de GREY CODA, S.L organizan un sorteo con motivo del concierto de Sebastián Yatra el próximo 16 de septiembre en Oviedo.

Segunda.- Participación: En el sorteo pueden participar, de manera gratuita, todas aquellas personas físicas, mayores de edad a quienes, por resolución judicial, requieran de medidas de apoyo para la presentación de consentimiento válido y eficaz, residentes en Asturias, que accedan a la cuenta oficial de LA NUEVA ESPAÑA de Instagram @lanuevaespana_ y participen en el mismo, durante el periodo de la promoción, correctamente según las reglas establecidas en estas bases. No podrán participar los empleados de EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A.U., los empleados de Prensa Ibérica Media, S.L así como tampoco familiares de primer grado. Se podrá invalidar cualquier participación de personas que hayan sido asistidas por quienes tienen prohibida su participación.

Para participar en el sorteo, los participantes deberán:

• Seguir la cuenta de @lanuevaespana_

• Menciona a un amigo en comentarios

• Si quieres puedes compartir este post en tus stories

Cada participante podrá participar tantas veces como quiera respetando las condiciones establecidas en el texto que acompaña el post de Instagram. La presente promoción pretende que la competición entre los distintos participantes se haga con igualdad de oportunidades y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ese motivo, EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A.U. excluirá automática e inmediatamente de la promoción a cualquier participante que transgreda las normas de la buena fe, observe una conducta inadecuada, falaz o impropia, realice comentarios impropios, injuriosos o calumnioso o escriba cualquier cosa que pudiera ofender o herir a una persona, empresa o entidad, emplee medios desproporcionados, fraudulentos o abusivos, o incumpla estas bases en cualquiera de sus extremos.

El sorteo final se hará a través de la plataforma “Appsorteos” u otra de similares funcionalidades.

Tercera.- garantías

3.1 El participante será responsable de cualquier reclamación que reciban los organizadores derivada del texto enviado para participar en esta Promoción, manteniendo indemne a los organizadores frente a cualquier reclamación que éstos puedan recibir de cualquier tercero por tal motivo, siendo solamente el participante responsable de las consecuencias de sus actos o sus palabras mientras participa en el concurso.

3.2 El participante garantiza a los organizadores lo siguiente: - Ser titular de los comentarios que realiza, cuyos derechos de propiedad intelectual cede a la EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A.U. para participar en la promoción. El participante responderá frente a los organizadores de cualquier reclamación que pudiera presentársele derivada del incumplimiento de dichas garantías.

Cuarta.- Cesión

Los participantes, previa solicitud de consentimiento, autorizan a los organizadores del sorteo para para publicar su nombre y fotografía por parte EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A.U. y sus entidades filiales y/o participadas, en especial en el Diario La Nueva España, en todas sus ediciones, formato papel y digital, así como realizar cualquier actividad publicitaria, promocional o de marketing relacionada con la misma en cualquier medio, incluido internet y redes sociales, sin que dicho uso le confiera derecho a remuneración o beneficio alguno, con excepción hecha de la entrega del premio, en su caso, obtenido.

Quinta.- Vigencia: Los Participantes que quieran tomar parte en la Promoción lo podrán hacer desde el viernes 15 hasta el viernes 29 de agosto hasta las 23:59 horas. El día 3 de septiembre contactaremos con las personas afortunadas.

Sexta.- Descripción del Premio

• 2 entradas Meet&Greet para conocer a Sebastián Yatra (incluye entrada del concierto el 16 de septiembre en el Recinto de la Eria, Oviedo)

• Habrá dos ganadores (una entrada para cada ganador)

EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A.U. no asume responsabilidad alguna respecto a las condiciones de la entrada exclusiva de Meet & Greet, las cuales podrán ser consultadas directamente con GREY CODA, S.L., empresa organizadora del concierto.

Séptima.- Entrega de los premios

EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A.U contactará mediante correo/teléfono con el afortunado/a para detallarle los detalles para recoger su premio. En caso de fraude, dudosas participaciones o incumplimiento de las bases, EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A.U. se reserva el derecho de que quede el premio desierto.

Octava.- Difusión del concurso

El concurso se dará a conocer a los usuarios en la página web de EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A.U. (www.lne.es) y a través de su Instagram y Facebook. Sin embargo, ningún tercero ajeno a los organizadores (Instagram y Facebook) patrocina, avala ni administra de modo alguno, esta promoción.

Novena.- Fiscalidad de los premios

De conformidad con el Real Decreto 439/2007, de 22 de diciembre, (art. 75.3f), se excepcionan de retención los premios cuya base de retención no exceda de 300 euros, no obstante, el organizador deberá emitir el correspondiente certificado de retenciones.

Décima.- Modificaciones de las Bases y/o anexos

Los organizadores se reservan el derecho a realizar modificaciones incluyendo la cancelación o suspensión anticipada de la Promoción y/o a añadir anexos sucesivos sobre estas Bases, publicando siempre estas modificaciones y/o anexos.

Undécima.- Protección de datos de carácter personal

De conformidad con la normativa de aplicación en materia de protección de datos, la entidad organizadora informa que procederá al tratamiento de los datos personales de los participantes para participar en este sorteo, en los siguientes términos: La finalidad del tratamiento es gestionar la participación de los concursantes en el presente concurso y, en caso de contar con su consentimiento, publicar su imagen y datos personales de los finalistas y ganadores en el Diario La Nueva España en su edición papel y/o digital, y, en su caso, en sus redes sociales, corporativas y blog; así como informar a los participantes sobre futuros eventos, promociones y comunicaciones comerciales de Editorial Prensa Asturiana S.A.U. siempre que previamente hayan dado su consentimiento para este concreto fin. Licitud del tratamiento: La legitimidad para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el consentimiento dado por el interesado, de manera individual para participar en el concurso y según la finalidad descrita. Plazo de conservación: Los datos de carácter personal facilitados por los participantes se conservarán mientras dure la ejecución de la promoción quedando éstos bloqueados al finalizar el concurso, salvo los datos necesarios para el envío de comunicaciones comerciales que se hayan autorizado, mientras no se solicite su cancelación. Los datos bloqueados, se conservarán únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión. La base legal del tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el consentimiento dado por los propios participantes o por sus padres o tutores en el caso de los participantes menores de edad. Los datos personales recabados podrán ser cedidos a otras entidades y/o organismos para la gestión administrativa, fiscal y contable del concurso hasta su término, y en los casos que así se disponga legalmente. Asimismo, podrán ser cedidos al grupo de empresas al que pertenece Editorial Prensa Asturiana S.A.U o empresas colaboradoras, patrocinadoras o corresponsables de los concursos para el envío de comunicaciones con fines publicitarios y comerciales, caso de haber dado su consentimiento.

Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si EPASA está tratando sus datos personales. Mediante carta postal dirigida a Editorial Prensa Asturiana S.A.U, Entidad responsable del tratamiento, dirigida a: dpo.lne@prensaiberica.es y haciendo constar como Ref “Protección de Datos”, los interesados podrán:

- Obtener confirmación sobre sí la entidad organizadora del concurso está tratando sus datos personales.

- Acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, la supresión.

- Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Asimismo, se recuerda a los participantes que pueden presentar reclamación para la tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos Personales, en su sede electrónica o en la dirección postal sita en Madrid, C/ Jorge Juan número 6, 28001.

Duodécima.- Legislación y fuero

La participación en la presente Promoción supone la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúen los organizadores. En caso de divergencia entre los participantes y la interpretación de las presentes bases por los Organizadores, serán competentes para conocer de los litigios que puedan plantearse los Juzgados y Tribunales de Oviedo, renunciando expresamente los participantes al fuero que pudiera corresponderles.

Decimotercera.- Aceptación de las Bases

La participación en la presente Promoción supone la aceptación íntegra de las presentes Bases por el usuario. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del participante del presente concurso.

Oviedo a 15/08/2025