El Principado, segunda región donde más sube la creación de empresas
Y. G.
Oviedo
Asturias fue la segunda comunidad autónoma donde más aumentó la creación de empresas en julio en comparación con el mismo mes de 2024, según las estadísticas difundidas ayer por el Colegio de Registradores de España.
En concreto, en Asturias se constituyeron 125 sociedades mercantiles, un incremento porcentual del 37,4% respecto a las 91 inscritas en julio del año pasado. Sólo Murcia, con un 41,1%, superó el aumento interanual asturiano.
Respecto a los concursos de acreedores, en Asturias hubo seis, y justo un año atrás no se había registrado ninguno.
En el conjunto del país se inscribieron 10.993 nuevas empresas, un aumento del 11,4%, mientras que los concursos de acreedores subieron un 19,4%.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El fuego penetra en el corazón de Asturias, evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso en Picos y medio centenar en Brañagallones (Caso)
- Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
- El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
- El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
- Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego
- Un aparatoso accidente entre cuatro vehículos provoca hasta 10 kilómetros de retenciones en la autovía del Cantábrico
- Asturias se achicharra y pulveriza sus records históricos: 42,9 grados en Mieres y 41,2 en Oviedo
- El Principado estudia reducir a cuatro días la jornada en la Administración asturiana