El Principado, segunda región donde más sube la creación de empresas

Asturias fue la segunda comunidad autónoma donde más aumentó la creación de empresas en julio en comparación con el mismo mes de 2024, según las estadísticas difundidas ayer por el Colegio de Registradores de España.

En concreto, en Asturias se constituyeron 125 sociedades mercantiles, un incremento porcentual del 37,4% respecto a las 91 inscritas en julio del año pasado. Sólo Murcia, con un 41,1%, superó el aumento interanual asturiano.

Respecto a los concursos de acreedores, en Asturias hubo seis, y justo un año atrás no se había registrado ninguno.

En el conjunto del país se inscribieron 10.993 nuevas empresas, un aumento del 11,4%, mientras que los concursos de acreedores subieron un 19,4%.