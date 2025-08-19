El Principado, segunda región donde más sube la creación de empresas

Y. G.

Oviedo

Asturias fue la segunda comunidad autónoma donde más aumentó la creación de empresas en julio en comparación con el mismo mes de 2024, según las estadísticas difundidas ayer por el Colegio de Registradores de España.

En concreto, en Asturias se constituyeron 125 sociedades mercantiles, un incremento porcentual del 37,4% respecto a las 91 inscritas en julio del año pasado. Sólo Murcia, con un 41,1%, superó el aumento interanual asturiano.

Respecto a los concursos de acreedores, en Asturias hubo seis, y justo un año atrás no se había registrado ninguno.

En el conjunto del país se inscribieron 10.993 nuevas empresas, un aumento del 11,4%, mientras que los concursos de acreedores subieron un 19,4%.

Asturias ya controla sus incendios y apremia a León a extinguir los suyos

Los atractivos del verano asturiano que quieren encandilar a dos millones de espectadores en la próxima Vuelta a España

El fuego amenaza el futuro del oso: los ecosistemas quemados podrían tardar hasta quince años en recuperarse

La recesión alemana y los aranceles de Trump lastran la exportación de Asturias: estas son las cifras

Asturias alcanza un nuevo récord y logra llegar a los 40.000 empleos en el sector turístico

El fuego obliga a trasladar cientos de vacas y eleva gastos a los ganaderos

