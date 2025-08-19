La recesión alemana y los aranceles de Trump lastran la exportación de Asturias: estas son las cifras

Dos preocupantes fenómenos económicos se han interpuesto en el camino de las exportaciones de Asturias, que en la primera mitad del año retrocedieron un 1,4% en comparación con el mismo período de 2024, hasta situarse en los 2.903,6 millones de euros. Por un lado, la recesión de Alemania, motor industrial de Europa y potente importador de productos de alto valor añadido como los bienes de equipo y la maquinaria. Por otro, la política arancelaria desplegada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha introducido una gran incertidumbre que está frenando el comercio global.

En el conjunto de España, las ventas internacionales durante el primer semestre repuntaron un 1%, gracias al buen comportamiento en los bloques geográficos emergentes, como África (con un aumento interanual del 7,4%) y Asia (7,1%); mientras que el enfriamiento de las economías occidentales quedó acreditado con las caídas en Estados Unidos (-5,1%) y la Unión Europea (-0,2%).

Por lo tanto, lo sucedido entre enero y junio en Asturias no es una anomalía, sino que se enmarca en la pérdida de vigor de los mercados occidentales, que son los principales destinatarios de los productos españoles. Pero en la exportación asturiana esa desaceleración se percibe de forma más acusada por la relevancia que tienen artículos como el hierro, el acero o el cinc, los cuales representan más del 40% de la exportación regional y funcionan como materias primas esenciales para la actividad industrial de otros países europeos.

La exportación de Asturias. / LNE

Así lo evidencian los datos divulgados ayer por el Ministerio de Economía y analizados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei). Si bien las ventas exteriores de Asturias se incrementaron en sus tres principales destinos geográficos (un 9,1% en Italia, más de un 23% en Italia y un 6,3% en Portugal), el desplome en su cuarto mercado, Alemania, fue del 19,49%. Con todo, la economía germana se mantuvo como la cuarta que más demandó exportaciones asturianas (un 6,6% del total, frente al 8,2% de un año atrás).

En el resto del "top 10" de destinos sí hubo variaciones. La mayor la padeció Estados Unidos, descendiendo del sexto al décimo puesto, debido al retroceso del 20,1% de las ventas asturianas allí. Porcentualmente, el desplome del Reino Unido fue aún mayor (-34,1%), pero el país sólo cayó del quinto al sexto escalón.

Por su parte, dentro de la lista de los diez principales mercados, destacaron los crecimientos porcentuales de países como Países Bajos (51,1%), Turquía (29,5%) y Noruega (595%). El extraordinario repunte del país nórdico se explica por ser un destino habitual de las embarcaciones fabricadas por Astilleros Gondán en Castropol.

Al igual que sucedió en el conjunto del sector exterior español, las ventas de Asturias gozaron de notables subidas en mercados no occidentales como Panamá (1.025%), Malasia (731%), India (213,9%) o Brasil (176%), si bien las cantidades totales de todos ellos aún son muy residuales en la cesta exportadora regional.

Productos

En el análisis por productos, el protagonista fue el cinc, que aportó el 18,5% del total de las exportaciones y cuyas ventas se redujeron un 5,5%, hasta aportar 539,2 millones en el primer semestre.

Por su parte, los envíos de hierro y el acero, que representaron el 19,1% del total, avanzaron un 7,1%, cosechando unos ingresos de 556,6 millones hasta junio.

Asimismo, las manufacturas de metales (6,5% del total) se hundieron un 51%, y la pasta y los desperdicios de papel (4% del total) cayeron más de un 9%.