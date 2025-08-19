La romántica leyenda de la ‘Fuente del Matrimonio’: la visita mágica en Covadonga que promete boda en un año

Beber agua hará que te cases, es lo que asegura la curiosa tradición que envuelve a la famosa Fuente del Matrimonio, uno de los rincones más mágicos del Santuario de Covadonga, en Asturias.

Una fuente con promesa de amor eterno

La leyenda dice: “La Virgen de Covadonga tiene una fuente muy clara, la niña que de ella bebe dentro del año se casa”. Una copla popular que, con el paso de los años, convirtió a la Fuente de los Siete Caños en un auténtico amuleto para quienes buscan el amor… o sueñan con escuchar campanas de boda en menos de doce meses.

El ritual tiene truco: hay que beber de los siete caños sin respirar entre trago y trago. Solo así, según la tradición, se cumple el presagio. ¿Te atreverías a probar suerte?

De rincón secreto a parada imprescindible

La fuente, reformada en los años 40 por el arquitecto Luis Menéndez Pidal, se alza bajo la icónica Cruz de la Victoria, símbolo de Asturias. De ella brota un agua fresca que no solo promete matrimonios, sino también salud: durante siglos se creyó que era milagrosa y capaz de curar enfermedades. No es raro que los visitantes no solo beban, sino que también mojen las partes del cuerpo que quieren sanar.

Y como en todo lugar con magia, no falta el toque de deseo: el agua desemboca en un estanque repleto de monedas que los curiosos arrojan mientras piden fortuna en el amor.

Un entorno cargado de magia

Más allá de la leyenda, el entorno del Santuario de Covadonga es motivo suficiente para dejarse caer por allí. Rodeado de montañas, naturaleza y espiritualidad, es uno de esos lugares donde, como dicen quienes lo visitan, “se respira algo especial”. No es raro que muchos repitan.

Quizá la boda llegue o quizá no, pero lo que es seguro es que la Fuente del Matrimonio te regalará una experiencia única entre romanticismo, tradición y un paisaje que parece sacado de un cuento.