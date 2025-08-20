Asturias entrará con maquinaria pesada en León para prevenir nuevos incendios: "Haremos una línea de defensa"
"Vamos a actuar asumiendo responsabilidad más allá de nuestro territorio, pensando también en los intereses del Suroccidente", asegura el consejero de Movilidad Alejandro Calvo
Asturias, con una situación más controlada de los incendios, prepara una defensa de cara a los próximos días para evitar que los focos se reactiven. Además de la liberación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) hacia León, el Principado organiza varias actuaciones clave para poner fin a los incendios.
"Vamos a trabajar con maquinaria pesada, abriendo una defensa en toda la cumbre del valle de Cerredo, que nos daría prevención y seguridad, incluso de cara a la zona de Ibias", aseguró Alejandro Calvo, consejero de Movilidad.
"Estamos viendo cómo entrar en la zona de Peranzanes (León) e incluso, fruto del convenio que tenemos con Castilla y León, utilizar maquinaria pesada y hacer una línea de defensa en Peranzanes o en el siguiente valle", indicó.
"Vamos a actuar asumiendo responsabilidad más allá de nuestro territorio, pensando también en los intereses del Suroccidente", enfatizó el consejero.
La estrategia regional también pasa por extremar la precaución de cara al fin de semana, cuando se prevé un aumento de las temperaturas. "La sensación es ya de control, intentando evitar cualquier daño. El objetivo, sobre todo, es cerrar perímetros, dar fuegos por estabilizados e intentar poner todo a cero de cara al fin de semana, cuando las condiciones serán las normales de agosto, pero no tan favorables como ahora", incidió Calvo.
La situación, salvo un nuevo contratiempo, es la más positiva desde que se declarase el primer fuego, y los cálculos de los mandos de emergencias apuntan a tenerlo extinguido en los próximos días.
En cualquier caso, el Principado sigue alerta. Hoy, a primera hora, Adrián Barbón volverá a participar en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que realiza el seguimiento de la evolución de los incendios forestales en la región .
