Una experiencia gastronómica en Ayalga: disfruta del menú Estrella Michelín de la mano del chef Israel Moreno

El Restaurante Ayalga es una insignia en la costa de Ribadesella

Menú Michelín Ayalga

Menú Michelín Ayalga

M. O.

"Los Grandes Platos de los Chefs Michelín" de LA NUEVA ESPAÑA es una promoción que te invita a disfrutar de una experiencia gastronómica única en Asturias. Por tan solo 74 euros por menú, podrás hacerte con el menú estrella, con bodega incluida, del restaurante de cada mes correspondiente.

En agosto está disponible el menú Michelín del restaurante Ayalga, un mítico riosellano y en la cocina cantábrica. Bajo la dirección del chef Israel Moreno, el menú se ofrece de domingo a viernes para comidas y cenas y puedes hacerte con él clicando aquí.

El menú consta de cinco aperitivos, cinco platos, un postre y el maridaje con cuatro bebidas distintas:

APERITIVOS - ASTURIAS EN CINCO BOCADOS con de Conservas Paco Lafuente y ingredientes de Camin Astur

Tartaleta de pastel de cabracho

Sope de maíz, salsa pipián y Navajas de Conservas Paco Lafuente

Merengue de remolacha y queso Torta del Cuera

Nigno-yaki de compango asturiano De Camin Astur

Mejillón en escabeche de Conservas Paco Lafuente

PLATOS

Trucha del río Bedón, ajoblanco y aceite de albahaca

Mouse casera de Mantequilla de anchoa

Nuestra versión de fabes con almejas naturales de Paco Lafuente

Huevo a 68 grados, crujiente de patata morada y compango de Camin Astur

Solomillo de corzo, pimiento rojo y su demi-glace

POSTRE

Requesón asturiano, miel de bosque y manzana

MARIDAJE

Vino blanco Rías Baixas (Rosal) Santiago Ruiz 2023

Vino tinto Reserva Rioja Viña Lanciano 2019

SANTA Cerveza

Agua de FUENSANTA

CONDICIONES

TELÉFONO DE RESERVAS  696 52 98 19 (con 48 horas de antelación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
  2. El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
  3. El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
  4. Adrián Barbón, sobre los incendios en Asturias: 'Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría, ténganlo claro”
  5. Las profundas razones por las que arde el monte: es más complejo que culpar a los pirómanos y al cambio climático
  6. Somiedo: las llamas brotan cerca de Caunedo y obligan a cortar la carretera de El Puerto
  7. Asturias ya controla sus incendios gracias a la lluvia y la caída de temperaturas y apremia a León a extinguir los suyos
  8. La guerra por las hipotecas empuja al Banco de España a limitar su concesión

Una experiencia gastronómica en Ayalga: disfruta del menú Estrella Michelín de la mano del chef Israel Moreno

Una experiencia gastronómica en Ayalga: disfruta del menú Estrella Michelín de la mano del chef Israel Moreno

"El monte está abandonado y nadie hace nada", el clamor en las zonas afectadas por el fuego en Asturias

"El monte está abandonado y nadie hace nada", el clamor en las zonas afectadas por el fuego en Asturias

Estefanía Fernández-Cid, experta en arquitectura del llagar tradicional: "La sidra va mucho más allá del ritual que se hace de cara al público"

Estefanía Fernández-Cid, experta en arquitectura del llagar tradicional: "La sidra va mucho más allá del ritual que se hace de cara al público"

Asturias entrará con maquinaria pesada en León para prevenir nuevos incendios: "Haremos una línea de defensa"

Asturias entrará con maquinaria pesada en León para prevenir nuevos incendios: "Haremos una línea de defensa"

Las inversiones millonarias en supercentros de datos, al alza en España, esquivan Asturias

Las inversiones millonarias en supercentros de datos, al alza en España, esquivan Asturias

El bus a los lagos de Covadonga y el funicular de Bulnes vuelven a estar activos tras los incendios en Asturias

El bus a los lagos de Covadonga y el funicular de Bulnes vuelven a estar activos tras los incendios en Asturias

La patronal asturiana tacha de "salto sin red" la jornada de cuatro días que estudia el Principado

La patronal asturiana tacha de "salto sin red" la jornada de cuatro días que estudia el Principado

El Principado asume a 128 empleadas de las Escuelinas que hasta ahora dependían de los ayuntamientos

El Principado asume a 128 empleadas de las Escuelinas que hasta ahora dependían de los ayuntamientos
Tracking Pixel Contents