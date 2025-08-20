Una experiencia gastronómica en Ayalga: disfruta del menú Estrella Michelín de la mano del chef Israel Moreno

"Los Grandes Platos de los Chefs Michelín" de LA NUEVA ESPAÑA es una promoción que te invita a disfrutar de una experiencia gastronómica única en Asturias. Por tan solo 74 euros por menú, podrás hacerte con el menú estrella, con bodega incluida, del restaurante de cada mes correspondiente.

En agosto está disponible el menú Michelín del restaurante Ayalga, un mítico riosellano y en la cocina cantábrica. Bajo la dirección del chef Israel Moreno, el menú se ofrece de domingo a viernes para comidas y cenas y puedes hacerte con él clicando aquí.

El menú consta de cinco aperitivos, cinco platos, un postre y el maridaje con cuatro bebidas distintas:

APERITIVOS - ASTURIAS EN CINCO BOCADOS con de Conservas Paco Lafuente y ingredientes de Camin Astur

Tartaleta de pastel de cabracho

Sope de maíz, salsa pipián y Navajas de Conservas Paco Lafuente

Merengue de remolacha y queso Torta del Cuera

Nigno-yaki de compango asturiano De Camin Astur

Mejillón en escabeche de Conservas Paco Lafuente

PLATOS

Trucha del río Bedón, ajoblanco y aceite de albahaca

Mouse casera de Mantequilla de anchoa

Nuestra versión de fabes con almejas naturales de Paco Lafuente

Huevo a 68 grados, crujiente de patata morada y compango de Camin Astur

Solomillo de corzo, pimiento rojo y su demi-glace

POSTRE

Requesón asturiano, miel de bosque y manzana

MARIDAJE

Vino blanco Rías Baixas (Rosal) Santiago Ruiz 2023

Vino tinto Reserva Rioja Viña Lanciano 2019

SANTA Cerveza

Agua de FUENSANTA

CONDICIONES