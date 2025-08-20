Una experiencia gastronómica en Ayalga: disfruta del menú Estrella Michelín de la mano del chef Israel Moreno
El Restaurante Ayalga es una insignia en la costa de Ribadesella
M. O.
"Los Grandes Platos de los Chefs Michelín" de LA NUEVA ESPAÑA es una promoción que te invita a disfrutar de una experiencia gastronómica única en Asturias. Por tan solo 74 euros por menú, podrás hacerte con el menú estrella, con bodega incluida, del restaurante de cada mes correspondiente.
En agosto está disponible el menú Michelín del restaurante Ayalga, un mítico riosellano y en la cocina cantábrica. Bajo la dirección del chef Israel Moreno, el menú se ofrece de domingo a viernes para comidas y cenas y puedes hacerte con él clicando aquí.
El menú consta de cinco aperitivos, cinco platos, un postre y el maridaje con cuatro bebidas distintas:
APERITIVOS - ASTURIAS EN CINCO BOCADOS con de Conservas Paco Lafuente y ingredientes de Camin Astur
Tartaleta de pastel de cabracho
Sope de maíz, salsa pipián y Navajas de Conservas Paco Lafuente
Merengue de remolacha y queso Torta del Cuera
Nigno-yaki de compango asturiano De Camin Astur
Mejillón en escabeche de Conservas Paco Lafuente
PLATOS
Trucha del río Bedón, ajoblanco y aceite de albahaca
Mouse casera de Mantequilla de anchoa
Nuestra versión de fabes con almejas naturales de Paco Lafuente
Huevo a 68 grados, crujiente de patata morada y compango de Camin Astur
Solomillo de corzo, pimiento rojo y su demi-glace
POSTRE
Requesón asturiano, miel de bosque y manzana
MARIDAJE
Vino blanco Rías Baixas (Rosal) Santiago Ruiz 2023
Vino tinto Reserva Rioja Viña Lanciano 2019
SANTA Cerveza
Agua de FUENSANTA
CONDICIONES
TELÉFONO DE RESERVAS 696 52 98 19 (con 48 horas de antelación)
- Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
- El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
- El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
- Adrián Barbón, sobre los incendios en Asturias: 'Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría, ténganlo claro”
- Las profundas razones por las que arde el monte: es más complejo que culpar a los pirómanos y al cambio climático
- Somiedo: las llamas brotan cerca de Caunedo y obligan a cortar la carretera de El Puerto
- Asturias ya controla sus incendios gracias a la lluvia y la caída de temperaturas y apremia a León a extinguir los suyos
- La guerra por las hipotecas empuja al Banco de España a limitar su concesión