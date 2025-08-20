Las inversiones millonarias en supercentros de datos, al alza en España, esquivan Asturias

Los centros de datos son el activo revolucionario en la primera mitad de año en el mercado inmobiliario español. El sector ha registrado operaciones valoradas en más de 992 millones de euros, según la consultora Colliers, lo cual sitúa a este segmento por encima de otros más tradicionales, como la logística o la vivienda en alquiler. Se están produciendo importantes inversiones en comunidades como Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria y, sobre todo, Aragón. Pero, de momento, no se atisban proyectos en Asturias, pese a que el Gobierno del Principado lleva años apostando por la rehabilitación de antiguos pozos mineros para ubicar estos superalmacenes informáticos.

Según Colliers, los grandes búnkeres digitales acapararon el 65% de la inversión dentro de los activos alternativos. Sobre el total, el peso es de alrededor del 12% sobre los 8.264 millones de euros transaccionados en el primer semestre. Este porcentaje es superior al 10% de la logística o el 5,5% de la vivienda en alquiler.

Entre las operaciones más notables de los últimos meses destacan, entre otras, la venta de Nabiax (anteriormente propiedad de Asterion y Telefónica) al fondo Aermont por 1.000 millones; la compra, por parte del fondo CVC DIF, de Adam Ecotech, que opera tres centros de datos en Barcelona y Madrid con una capacidad de 7 megavatios (MW) y planes para crecer en 12 MW más; o la adquisición por parte de Bain Capital del 80% de AQ Compute, titular de un centro en Barcelona.

Según Colliers, estas operaciones son "una señal de la madurez del mercado ibérico, que demuestra interés en todos los segmentos de clientes". La inversión prevista en el desarrollo de nuevos activos asciende hasta los 8.000 millones de euros hasta el próximo año, aunque la firma alerta del número de proyectos que se presentan: "Cuantos más anuncios hay, mayores son las dudas sobre su viabilidad".

El mercado de los centros de datos está muy repartido por toda España, aunque Madrid es la región con más proyectos en desarrollo, y ya cuenta con 41 en activo; mientras Barcelona y su área metropolitana suman 18 activos. Pero si hay una comunidad que se ha posicionado en este nuevo sector es Aragón. Por el momento solo están activos 15 centros con una potencia instalada de 108 MW, pero su lista de proyectos podría llegar a disparar la capacidad hasta los 1.769 MW. Los principales inversores en la región son Amazon, Microsoft y Azora.

En el resto del país también hay proyectos de especial relevancia, como los dos activos que planea llevar a cabo Merlin Properties en Extremadura. También es destacable el centro que pondrá en marcha el fondo Stoneshield en Cantabria o el de 150 MW de Solaria en Puertollano (Castilla-La Mancha).