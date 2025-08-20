Tras esperar todo el fin de semana, ayer dimos a conocer los nombres de los ganadores del sorteo correspondiente a los premios de la semana pasada, una bicicléta eléctrica MMR E-WOKI 29 Cinnamon Black y un viaje de ida y vuelta a las islas Canarias para dos personas con la compañía Binter. El notario Joaquín Tejerina, de la notaría Tejerina, fue quien sacó los nombres de la urna de forma aleatoria, dándole a Patricia Alonso González, de Gijón, la bicicleta eléctrica y a Vicente Alonso Fernández, de Mieres, el viaje para dos personas a las islas Canarias.

Nuevos premios entregados y este fin de semana más: continúa el Sorteo del Verano

Casi hemos llegado al ecuador del Sorteo, pues se trata de la cuarta bicicleta eléctrica que se entrega y el cuarto viaje de ida y vuelta para dos personas a las islas Canarias. En esta ocasión, la ganadora de la bicicleta, Patricia Alonso, aún no ha podido pasarse por la redacción de Oviedo a reclamar su premio. Pero Vicente Alonso sí que vino a LA NUEVA ESPAÑA a reclamar su viaje a las islas Canarias, quien compra de manera habitual el periódico de esta cabecera en la librería La Pilarica en Mieres. Posó para la foto junto al gerente de LA NUEVA ESPAÑA, Marcos Alonso, con emoción de poder viajar a las islas Canarias próximamente y así poder disfrutar del premio que ha ganado gracias al "Gran Sorteo del Verano".

Bicicletas con firma asturiana y viajes a Canarias

La marca asturiana MMR pone al alcance de nuestros lectores su bicicletas calificadas como "todo un clásico", pues se trata de una de las más vendidas y alabadas del mercado. LA NUEVA ESPAÑA está sorteando ocho bicicletas eléctricas E-WOKI 29, de alto rendimiento. Con su diseño minimalista con un cuadro de aluminio resistente, colaboran desde MMR con la reducción del impacto medioambiental. Es una de las bicicletas eléctricas más polivalentes en su especie.

Además, esta semana se sortea uno de los diez viajes dobles de ida y vuelta entre Asturias y Canarias. Se puede elegir la isla de destino e incluso con salto interinsular, siempre que haya disponibilidad. Los viajes se pueden disfrutar hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que se convierten en un regalo ideal para planificar una escapada otoñal o navideña.