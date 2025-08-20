La patronal asturiana tacha de "salto sin red" la jornada de cuatro días que estudia el Principado

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), así como los dos partidos de la derecha con mayor representación parlamentaria en la Junta General (PP y Vox), critican el plan del Gobierno del Principado (formado por PSOE e IU) para ensayar la jornada laboral de 32 horas semanales tanto en el sector privado como en la Administración regional, a partir de las conclusiones de un estudio externo que acaba de licitar la Consejería de Industria, Ciencia y Empleo y que está recogido en el último acuerdo de concertación social pactado entre el Ejecutivo asturiano y los agentes sociales.

Por su parte, los dos principales sindicatos, UGT y CC OO, defienden tanto el experimento piloto que impulsará el Principado con empresas privadas que se adhieran voluntariamente al mismo, como una posible futura instauración de la semana laboral de cuatro días en el sector público autonómico.

FADE.

La presidenta de FADE, María Calvo, señaló, en referencia al ensayo con las compañías, que "cada una deberá ver, sin imposiciones, si la jornada de cuatro días es o no viable". "Las empresas están tomando medidas ya para una mayor flexibilidad de horarios, siempre que no perjudique a su productividad, pero reducir las horas trabajadas implica una subida de costes y problemas organizativos que la gran mayoría no pueden asumir", valoró Calvo. Sobre la implantación de las 32 horas en la Administración asturiana, la presidenta de FADE fue más contundente: "Reducir la jornada suena bien, pero sin una reforma profunda –en procesos, digitalización, evaluación y cultura organizativa– es un salto sin red", ya que, a su juicio, de ese modo "gastamos igual... pero entregamos menos". La dirigente empresarial remarcó que "reducir sin transformar no es avanzar, es arriesgar la calidad del servicio. Y eso es algo que ni Asturias ni ninguna comunidad puede permitirse".

UGT.

Opinión diferente es la de Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, que calificó de "buena iniciativa" el encargo del mencionado estudio, ya que "es perfectamente compatible tener una jornada laboral de cuatro días con dar un buen servicio por parte de la Administración". "Además, se incentivará el consumo y mejorará la conciliación familiar. Son todo ventajas que son también extrapolables para la empresa privada", afirmó Fernández Lanero.

CC OO.

Juan Marcos Rodríguez García-Rovés, coordinador de Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC OO de Asturias, también valoró "positivamente" la posibilidad de introducir una semana de trabajo más corta en el sector público asturiano. "Sería una posibilidad más que tendrían los trabajadores para cumplir con sus obligaciones en materia de jornada y horarios", indicó Rodríguez, que no obstante reclamó al Principado "un estudio exhaustivo y una negociación seria, puesto que la complejidad de la Administración y de sus servicios así lo exigen".

PP.

"Sorprendidos y preocupados". Así se encuentran los miembros del grupo parlamentario del PP en la Junta ante la noticia del encargo, por parte del Principado, de "un contrato menor" para analizar la viabilidad de las 32 horas, según expresó el diputado popular José Agustín-Cuervas Mons. "En el sector privado serán los empresarios los que, de acuerdo con los sindicatos, deberán evaluar esa posibilidad", indicó. Pero respecto a su aplicación en la Administración pública, manifestó sus "serias reticencias", ya que "es muy difícil que, con la reducción a cuatro días, los servicios al ciudadano mantengan la misma calidad".

Vox.

Para Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox, la propuesta del Gobierno asturiano "solo tiene sentido para demagogos como los que la proponen". "El Principado ya es el mayor empleador de Asturias y con medidas como esta va serlo aún más, porque si se lleva a cabo deberán aumentar la oferta de plazas de funcionarios", criticó Álvarez, que añadió que "ideas como esta son el peor enemigo del desarrollo empresarial y del emprendimiento, y es lamentable que Asturias estudie incorporarlas".

Covadonga Tomé.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé se manifestó así: "Celebramos los pasos en dirección a la reducción de jornada. Más horas para la vida es un objetivo a conseguir. Esperamos que sea una mejora para toda la clase trabajadora".

Foro.

Consultado al respecto, el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares, portavoz de Foro, se limitó a señalar que esperará a las conclusiones del informe para hacer una valoración.