El PP asturiano reclama apoyo inmediato para el campo y urge forraje para los ganaderos afectados por los incendios

El Partido Popular de Asturias ha reclamado al Gobierno de Adrián Barbón la puesta en marcha inmediata de un "gasto de emergencia" destinado a la compra de forraje para los ganaderos que se han visto obligados a bajar sus reses de los puertos debido a la oleada de incendios que arrasa los montes de la región. El diputado popular y responsable de Medio Rural, Luis Venta, advirtió este martes de que la situación es crítica para numerosas explotaciones que, al verse privadas de pastos de altura, están consumiendo las reservas de heno previstas para el invierno.

Venta explicó que "los animales que han tenido que abandonar el puerto deberán alimentarse ahora con el forraje acumulado para los meses fríos, lo que reducirá drásticamente las reservas de los ganaderos e incluso puede agotarlas antes de tiempo". A su juicio, la delicada coyuntura que atraviesa el sector primario, golpeado ya por la pérdida de cabezas de ganado y el cierre de pastizales, "no puede agravarse por la falta de apoyo institucional".

El diputado subrayó que, mientras desde ciertos sectores afines al Ejecutivo central y autonómico se cuestiona la conveniencia de mantener las ayudas, el PP plantea lo contrario: reforzar el respaldo al campo, simplificar trámites burocráticos y apostar por la ganadería extensiva como motor económico y garante del territorio.

El foco del incendio cercano a Perlunes (Somiedo), ayer. / LNE

El parlamentario del PP planteó que las ayudas se gestionen de manera individualizada y ajustadas al número de animales afectados, teniendo en cuenta el momento en que fueron evacuados de las zonas en llamas o de terrenos calcinados. De este modo, subrayó, se garantizaría compatibilizar la solicitud de compensaciones con los requisitos de la Política Agraria Común (PAC). "Se trata de dar respuestas ágiles, eficientes y generosas que aporten tranquilidad a las familias ganaderas, asegurándoles respaldo económico y administrativo en un momento de fuerza mayor", afirmó.

Venta criticó además a los "socios radicales" del Ejecutivo autonómico y del Gobierno central, a quienes acusó de "pretender recortar las ayudas al campo". Frente a esa postura, aseguró, el PP se compromete a "apostar por el sector primario, reducir trabas burocráticas y garantizar el futuro de una actividad esencial para Asturias".

En paralelo, la organización Asturias Ganadera también ha elevado su voz reclamando una partida económica de urgencia para la manutención del ganado. La entidad alerta de que el gasto extraordinario derivado de los incendios puede ser "inasumible" para muchas explotaciones y, en algunos casos, obligar a los ganaderos a deshacerse de reses. Además de la ayuda directa, la agrupación plantea medidas estructurales como liberalizar las quemas controladas, invertir en desbroces e infraestructuras antiincendios y favorecer la ganadería menor como herramienta natural de limpieza de monte, siempre que se controle la presión del lobo.

Tanto el PP como Asturias Ganadera coinciden en reclamar un apoyo urgente y eficaz, aunque mientras la organización ganadera incide en cambios de gestión forestal y prevención, los populares sitúan el foco en la inmediatez de la ayuda económica para que ninguna explotación quede desprotegida ante la actual emergencia.