El Principado asume a 128 empleadas de las Escuelinas que hasta ahora dependían de los ayuntamientos

El proyecto de integración de las escuelas infantiles de 0 a 3 años en una red autonómica continúa avanzando. Ayer, la Consejería de Educación mantuvo la tercera reunión con las trabajadoras de este servicio, en la que se confirmó la incorporación de 127 técnicas de educación infantil (TEI) y una cocinera en los 22 primeros ayuntamientos que pasarán a formar parte de la nueva estructura autonómica.

Los concejos que se suman en esta primera fase son Aller, Belmonte, Bimenes, Cabranes, Candamo, Castropol, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Llanera, Morcín, Nava, Navia, Piloña, Ponga, Proaza, Sobrescobio, Taramundi, Valdés, Villanueva de Oscos y Villaviciosa. Cada uno de ellos cuenta con un centro de 0 a 3 años que, en conjunto, suman 64 unidades educativas y 721 niños matriculados. La integración de estas escuelas será efectiva a partir del 1 de septiembre.

"Desde la Consejería de Educación estamos tramitando el traspaso de los servicios de estas escuelas al Principado de Asturias, mientras que desde Empleo Público se gestiona la integración de las educadoras", señaló la consejera de Educación, Eva Ledo.

Durante la reunión también se informó a las organizaciones sindicales sobre el resultado de la consulta pública previa al reglamento de funcionamiento de la red. En total, se recibieron 19 escritos con 49 propuestas, la mayoría relacionadas con ratios de alumnado, organización de direcciones, calendario escolar y protocolos de salud. Estas aportaciones han sido recogidas en un informe elaborado por el Servicio de Orientación Educativa, que servirá de base para la redacción de un primer borrador del reglamento.

"Traeremos a estas mesas las aportaciones de un grupo de trabajo en el seno de las mesas de diálogo, para poder avanzar coordinados y gestionar a la mayor brevedad este reglamento", añadió la consejera.

De forma paralela, se pondrá en marcha una mesa técnica que preparará el decreto que regule este reglamento interno. Este grupo estará formado por una representante de las TEI, otra de las direcciones de los centros, así como representantes de las direcciones generales de Personal; Centros y Red 0 a 3 años; Ordenación e Inclusión Educativa y de la Inspección Educativa.