El Principado pedirá al Gobierno la declaración de zona catastrófica en las áreas más afectadas por los incendios

"Espero que el lunes en el Consejo de Gobierno podamos avanzar ya algunas de esas medidas, pero desde luego estamos trabajando en ello, así como la solicitud de las zonas más afectadas, de declaración de zona catastrófica, que siempre hacemos al Gobierno de España". Son las palabras que Adrián Barbón, presidente del Principado, ha pronunciado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que evalúa la evolución de los incendios forestales.

A esta medida se suma la ayuda a los ganaderos, que según indican desde el gobierno regional, "se están examinando", así como un incremento en los presupuestos destinados a la prevención de incendios. "La oposición va a tener una ocasión de oro, como siempre, para demostrar su compromiso, por ejemplo, en la prevención y extinción de incendios, votando los presupuestos de Asturias para el año 2026, porque quiero recordar que el año pasado, el 2025, perdón, este año, tenemos cifras récord en prevención y extinción, casi 100 millones de euros, 95 y pico millones de euros, y el PP votó en contra. Yo lo primero que le pido al PP es que en esto tenemos que tener una responsabilidad con Asturias. Si en estos dos últimos años se ha incrementado de forma sustancial lo que destinamos a prevención, con ese fondo de cooperación con los ayuntamientos, específico para prevención de incendios, que se ha creado siendo yo presidente, y que tienen que ejecutar en los próximos años, ya les avanzo que mi propósito como presidente del participado, y es una de las cuestiones que voy a trasladar al Consejo de Gobierno, es que hay que incrementar la partida de ese fondo de prevención para que los ayuntamientos puedan ejecutar medidas defensivas", explicó el presidente.

Última hora sobre los incendios en Asturias

A estas horas se contabilizan en Asturias 14 incendios forestales, 5 activos, 7 controlados y 2 estabilizados.

Durante la noche han continuado los trabajos de extinción en Degaña abriendo líneas de defensa con maquinaria pesada tanto hacia la cumbre del pico La Camposa como hacia el puerto de Cienfuegos. Además, se continúan con las labores de extinción protegiendo la cumbre en Degaña donde, si la meteorología lo permite, se han movilizado los dos helicópteros de la BRIF de Tineo, y se ha solicitado dos aviones anfibios FOCA del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO). En labores terrestres el dispositivo lo completa Bomberos de Asturias, empresas forestales y la brigada de bomberos de la Comunidad Foral de Navarra con una dotación de 24 efectivos y 8 vehículos.

En Degaña se ha instalado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) y el equipo de refuerzo sanitario, equipo médico de UVI-móvil, movilizado por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) desde la activación del INFOPA. Desde allí también se realizan con el helicóptero de la Guardia Civil los vuelos de valoración y seguimiento.

Respecto al incendio de Genestoso–Somiedo procedente del incendio leonés de Orallo, se continúan realizando tareas de remate y perimetración por tierra que se complementará, de tarde, si la meteorología con ciclos de helicóptero. El flanco oeste –Somiedo requiere fundamentalmente la atención medios aéreos porque se localizan focos dispersos. A esta zona se suma hoy una dotación de seis bomberos procedentes de Andorra.

En Somiedo (Caunedo-Gúa) se ha estado trabajando durante toda la noche y a lo largo de esta jornada, es prioritario, en zona alta el empleo de medios aéreos y allí estará destinado el helicóptero de Navarra (Leire II) y por tierra Bomberos de Asturias y dos empresas forestales.

También permanecen activos los siguientes incendios:

Ponga (1) La Uña/Arcenorio. Hay numerosos puntos calientes, progresa por el subsuelo. Solo se pueden realizar trabajos por tierra. Aquí permanecen movilizados Bomberos de Asturias y dos empresas forestales junto a la BRIF de Ruente de Cantabria con su helicóptero. A esta zona se ha destinado también uno de las aeronaves del SEPA.

Quirós (Faedo). Los medios por tierra no son operativos y no afecta masa combustible.

Incendios estabilizados (2)

Caso (1)

Bezanes. Durante toda la noche han permanecido en la zona, realizando tareas de vigilancia, efectivos de la agrupación de voluntarios de Protección Civil del Alto Nalón. Se registraron dos pequeñas reproducciones que pudieron sofocar ellos mismo. Seguirá en vigilancia.

Cabrales (Camarmeña): Continúa estabilizado y en seguimiento.

Incendios controlados (7)

Cangas del Narcea (1):

Vallado 2/La Pachalina: Permanece en zona un retén de vigilancia de Bomberos de Asturias.

Coaña (2).

Lebredo. Pendiente de revisión por parte de los agentes de Medio Natural.

Medal y Loza. Pendiente de revisión por parte de los agentes de Medio Natural. .

Tineo (1):

San Felix. Durante toda la noche han estado realizando tareas de vigilancia la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Tineo.

Ponga (2)

Taranes . Zona baja, cercana al pueblo, está apagada y fría y en zona alta no se ve nada. Continua en vigilancia por parte de los agentes de Medio Natural.

Valle del Moro. En revisión. Se localizan algunos puntos calientes.

Villayon (1)