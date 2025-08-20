El queso cuaja en la industria láctea de Asturias

Uno de los más famosos "sketches" del grupo cómico británico "Monty Python" muestra a un cliente entrando en una tienda de quesos atendida por un amabilísimo dependiente que defiende orgulloso la variedad de su género. Por desgracia, no queda ninguno de los primeros quesos que pide el comprador, y este lo asume con total educación. El problema es que, conforme continúa preguntando por otras marcas, el tendero le da siempre negativas: "No, lo siento…", "una lástima, justo ese no nos queda", "se nos acaba de terminar"; "ese se lo ha comido el gato…". El cada vez más irritado visitante acaba enumerando más de 40 tipos de quesos (ingleses, franceses, suizos, italianos, nórdicos…), siempre sin éxito. Al final, harto de ver desatendidas todas sus demandas, el cliente saca un revólver y le pega un tiro al dueño del comercio.

Por fortuna, es muy difícil que una escena como esta suceda en Asturias, una de las principales regiones queseras de Europa. En sus 10.600 kilómetros cuadrados de superficie, la comunidad alberga más de 300 especialidades, entre las que destacan cuatro denominaciones de origen (cabrales, gamonéu, afuega’l pitu y casín) y una indicación protegida (Los Beyos). Pero esto no es todo. Además de estas marcas artesanales, grandes multinacionales lácteas están apostando de forma decidida, con importantes inversiones, por el sector quesero. Las operaciones, grosso modo, se dividen entre las acometidas por empresas asturianas en fábricas situadas tanto dentro como fuera de la región, y aquellas que compañías nacionales y extranjeras están realizando en el Principado.

Obras de reforma en la nueva fábrica de Royal A-ware en Salas. / Á. gonzález

Hay un tipo de queso que despunta claramente en estos movimientos empresariales: la mozzarella. La especialidad, de origen italiano, sabor y textura suaves y color blanco, está de moda en el sector industrial lácteo asturiano. La razón la explica Francisco Rodríguez, fundador y presidente de ILAS, la multinacional láctea asturiana conocida por su emblemática marca Reny Picot, y que acaba de inaugurar una fábrica del mencionado queso italiano en sus instalaciones de Anleo (Navia). "Desde hace varios años, la mozzarella es el queso que más se está importando en España, y eso está yendo ‘in crescendo’ como consecuencia de su utilización en la producción de pizzas", explica Rodríguez, que indica que la apuesta de ILAS por la nueva planta "aspira a paliar ese déficit de producción nacional".

La instalación ha supuesto una inversión de más de 15 millones de euros, tendrá una capacidad de producción de 20.000 toneladas anuales y dará empleo a treinta personas. La nueva línea supondrá incrementar en un 25% la capacidad industrial del complejo fabril de ILAS en Anleo, superando el millón de litros de leche procesados al día. Pero la empresa fundada por Rodríguez no está limitando sus inversiones a Asturias, sino que también prepara operaciones en algunas de sus plantas en el exterior. Así, desembolsará cerca de 10 millones de euros en la ampliación y mejora de su factoría de Fresno de la Ribera (Zamora), donde produce quesos tradicionales, frescos y para untar, entre otros. Asimismo, inyectará unos 20 millones en sus instalaciones de Benton Harbor, a orillas del lago Michigan (Estados Unidos), para la fabricación de especialidades como brie, camembert, edam, gouda y fontina.

Un mercado creciente

Otra destacada empresa regional que cada vez se está volcando más en la producción quesera es Central Lechera Asturiana (Clas), hasta el punto de que, a la hora de exponer sus planes en ese segmento, ya juega humorísticamente con el nombre alternativo de "Central Quesera Asturiana". Pero las cifras que maneja para esa apuesta no son ningún juego: si en 2019 los quesos les aportaron unos ingresos de 30 millones de euros, la intención de la compañía es que en 2027 se comprendan entre los 150 y los 180 millones. Es decir, hasta seis veces más.

Tanque con piezas de mozzarella en la planta de Flor de Burgos, propiedad de Central Lechera Asturias. / F. Rodríguez

"Los quesos son un mercado creciente tanto en España como en el resto del mundo, y nosotros tenemos la ambición de ser un operador líder de quesos en España, con miras hacia el futuro y para que contribuya al crecimiento de la empresa", asegura un portavoz de Clas. Según la compañía, la pujanza quesera está teniendo lugar tanto en el ámbito del consumo directo (en hostelería y supermercados), como en su uso industrial para la elaboración de otros productos.

Para conseguir sus objetivos, la compañía se apoyará especialmente en dos operaciones. Por un lado, a lo largo de 2025 culminará la integración de Flor de Burgos, adquirida hace un año. El fabricante burgalés, cuya facturación anual ronda los 100 millones, está especializado en el segmento de quesos frescos, untables, loncheados y rallados, y en lácteos fermentados (yogur, queso fresco batido, quark y natas). Además, la empresa asturiana contempla avanzar en la toma de capital de la gallega Innolact, de la que compró el 40% hace un año. La firma adquirida, que el año pasado ingresó más de 25 millones de euros, se dedica a la producción de queso crema, mascarpone y otros productos lácteos en su fábrica de Castro de Rei (Lugo), donde trabajan un centenar de profesionales.

Existe una razón de fondo que explica este interés industrial por la actividad quesera. Una razón que está relacionada con cambios sociológicos y hábitos alimenticios y de consumo. "Desde la pandemia se está produciendo un auge del uso de quesos para otros alimentos preparados, como pizzas o ensaladas, que responde en parte a la mayor presencia de hogares unipersonales", indican desde Clas.

Antigua nave de Chupa Chups en Piloña, que albergará una factoría de queso fresco del grupo cántabro Lafuente. / P. Castaño

Las investigaciones avalan ese diagnóstico. Casi el 30% de los hogares españoles (unos 5,4 millones) están formados por una sola persona, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un modelo que se ha multiplicado por ocho en el último medio siglo y que, según las previsiones del organismo público, no dejará de crecer en los próximos años, hasta el punto de que en el año 2039 será el tipo de hogar más común.

Ensaladas para solteros

Esto coincide con el hecho de que la ensalada verde lleve varios años siendo el alimento más consumido por españoles, a tenor de los informes anuales que elabora el Ministerio de Agricultura. Vivir en solitario, más otros factores cada vez más frecuentes en la sociedad, como la vida urbana, la falta de tiempo para cocinar y la comida en el lugar de trabajo, han fomentado que las ensaladas envasadas se hayan convertido en un artículo cada vez más demandados en los supermercados. Y muchas de esas ensaladas contienen quesos como el de cabra o la mozzarella.

Lo mismo sucede con las pizzas congeladas, uno de los platos preparados cuyo consumo más aumenta año tras año, según la patronal del sector (Asefapre). Amén de otras comidas precocinadas con queso como la lasaña o los canelones.

En este contexto, no sorprende la decisión de la multinacional holandesa Royal A-ware de elegir la antigua fábrica de Danone en Salas (donde en su última etapa se fabricaba el famoso yogur Danonino, antes Petit Suisse) para reconvertirla en una planta que aspira a producir 20.000 toneladas anuales de bolas y perlas de mozzarella fresca, destinadas a clientes minoristas y de hostelería de todo el mundo. Además, en el proceso se generarán otros dos subproductos: tanto el suero resultante como la crema se concentrarán para venderlos como suero concentrado y nata concentrada.

Sara Martínez del Río, directora general de Lácteos Juan Martínez, recién adquirida por el grupo austriaco Rupp. / L. Murias

Después del amargo trago que supuso el cierre de Danone en 2022 tras 40 años de actividad, el desembarco de los holandeses devolvió la esperanza al concejo salense, escogido como territorio la fábrica número 19 de Royal A-ware, que también cuenta con instalaciones en Holanda, Bélgica y Estados Unidos. Será la segunda factoría del grupo que produzca mozzarella.

La inversión no sólo supone un espaldarazo al empleo directo (la fábrica tendrá un centenar de trabajadores, una veintena más que los que tenía Danone), la empresa también prevé recoger 150 millones de litros de leche al año.

La recogida se hará principalmente a ganaderos asturianos, con los que ya está firmando acuerdos.

No obstante, el arranque de la factoría está sufriendo retrasos respecto al calendario inicialmente previsto. La complejidad de la reforma para adecuar las instalaciones a la producción de mozzarella ha pospuesto ya en dos ocasiones la fecha de inicio, ahora aplazada a enero. Pero el proyecto avanza, y varios de los trabajadores ya han recibido formación en Holanda para sus nuevas labores.

Al igual que sucederá en esta planta, otra notable instalación fabril asturiana deberá hacer la transición a la mozzarella desde un comestible muy diferente. Es el caso de la fábrica de Villamayor (Piloña), que hasta 2011 producía los celebérrimos Chupa Chups y que acaba de ser adquirida por el grupo lácteo cántabro Lafuente con el objetivo de elaborar queso fresco para Hacendado, la marca blanca de Mercadona. La compañía cuenta con invertir 30 millones en el acondicionamiento de la nave para empezar a producir en 2027 con medio centenar de profesionales.

Será la segunda factoría que tendrá Lafuente en Asturias, junto con la de Arriondas, comprada en 2009 a Mantequerías Arias. Actualmente esta planta se encuentra en trámites de ampliación y ya supera el centenar de empleados con la producción –a partir de leche de granjas y cooperativas de la zona– de mozzarrella fresca, perlas de mozzarella, burrata y mascarpone, también para Hacendado.

El orgullo de Guillermina

Después de 110 años de trayectoria en la elaboración de productos lácteos, la empresa familiar Juan Martínez, situada en Marcenado, en el concejo de Siero, acaba de ser adquirida por el grupo quesero austriaco Rupp, igualmente centenario (fue fundado en 1908) y en plena expansión global. Cuenta con factorías en Francia, Austria, Alemania, Italia, España, Irlanda y China.

Pero eso no significa que, según lo acordado en la operación, la firma sierense vaya a perder un miligramo de su identidad. Con más de 50 trabajadores, Juan Martínez se dedica a la elaboración de quesos y preparados lácteos para su uso en la industria alimentaria, en hostelería y en la venta directa en supermercados. Y así seguirá siendo: mantendrá su nombre, su equipo y su estructura operativa, pero además representará a Rupp en los mercados de España y Portugal.

Nueva línea de mozzarella de ILAS, en sus instalaciones de Anleo (Navia). / M. Villamuza

Por tanto, al frente de la láctea asturiana seguirá estando su directora general, Sara Martínez del Río, miembro de la cuarta generación. Cada día, ella y su padre, José, almuerzan en la misma casa que en 1924 erigieron sus bisabuelos, Juan Martínez y Casimira Huerta, y que sigue sirviendo como sede central de la compañía. Justo al lado se alza la fábrica, de 3.600 metros cuadrados de superficie y de la que salen 5.000 toneladas de queso al año. "Hasta su fallecimiento hace casi dos años, compartíamos el almuerzo con mi abuela Guillermina, que a sus más de 90 años seguía interesándose por los proyectos y los desafíos que enfrentábamos en el día a día. Disfrutaba escuchándonos con la satisfacción de ver el crecimiento de la empresa", recuerda Martínez del Río.

Todo hace pensar que su abuela estaría contenta con la operación suscrita con Rupp, ya que, gracias a esta alianza, la compañía asturiana afronta "una nueva etapa de fuerte expansión orientada a un crecimiento productivo y comercial, impulsando proyectos de inversión en nuestras instalaciones", afirma la joven empresaria, que deja claro que la compañía sierense mantendrá su "profundo compromiso con nuestra tierra".

Esta última frase de Martínez del Río entronca con la pronunciada por Francisco Rodríguez, presidente de la multinacional láctea ILAS, cuando valora el ambicioso surtido de proyectos queseros que preparan las compañías lácteas de la región: "En Asturias somos así, nos gusta estar apegados a la tierra".

José Andrés y su mujer, Patricia Fernández, junto a un teito de la braña La Campa, en Saliencia, donde se elaborará queso de Rey Silo. / LNE