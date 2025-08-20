Una semana combatiendo el fuego: cronología de los incendios en Asturias que calcinaron más de 4.000 hectáreas

Asturias ha vivido una semana marcada por los incendios forestales, con focos que se fueron desplazando del occidente al oriente de la región y que obligaron a activar el nivel 2 del Plan de Incendios Forestales (INFOPA), y devastando más de 4.000 hectáreas.

Los incendios en Asturias. / LNE

Martes, 12 de agosto

La alarma saltó el martes, cuando el fuego amenazó al santuario de El Acebo, en Cangas del Narcea. Fue el foco más virulento y, según indicó el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, podría deberse a una acción humana, aunque este extremo aún no está confirmado. Ese mismo día, otro incendio procedente de Orallo (León) puso en riesgo al pueblo de Genestoso.

Al cierre de la jornada se contabilizaban 12 focos en toda Asturias, con especial incidencia en Cangas del Narcea, pero también en Allande, Coaña, Cabrales, Parres, Quirós, Belmonte, Caso, Gozón, Llanes y Mieres.

SEPA

Miércoles, 13 de agosto

Al día siguiente, el Principado elevó el INFOPA a nivel 2 y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que desplazó un centenar de efectivos para trabajar en Genestoso, el que más preocupaba ya que el incendio de El Acebo se logró controlar.

Fue una jornada de altas temperaturas, en la que se registraron varios fuegos activos, con 11 focos en siete concejos: Allande, Aller, Cabrales, Cangas del Narcea, Caso, Coaña y Quirós.

Mario Canteli / Amor Domínguez

Jueves, 14 de agosto

La jornada del jueves estuvo marcada por el recrudecimiento de las llamas en Genestoso. Ni los bomberos de Asturias, ni las brigadas forestales (BRIF), ni la UME lograron evitar que el fuego alcanzase una densa masa de vegetación, lo que provocó una rápida propagación de las llamas. El SEPA confirmó al final del día que había diez focos en el Principado, de los cuales solo dos permanecían activos: Genestoso (Cangas del Narcea) y Bezanes (Caso).

Viernes, 15 de agosto

El viernes se convirtió en la jornada más crítica. Con temperaturas que rozaron los 40 grados en el suroccidente y una alerta extrema por riesgo de incendios en toda la región, los equipos de extinción trabajaron en condiciones muy adversas.

Durante la madrugada, se logró contener parcialmente las llamas en una de las laderas de Genestoso gracias a un cortafuegos, pero otra de las faldas se descontroló, cubriendo al pueblo de humo y obligando a ordenar el desalojo preventivo de Sonande y Llamera, aunque finalmente los vecinos decidieron no evacuar.

De forma paralela, de ese mismo incendio leonés, el de Orallo, saltó al Principado un nuevo foco en Somiedo, que obligó a movilizar a un nuevo pelotón de la UME. Todos los ojos estaban puestos en Degaña, donde un incendio en Anllares del Sil amenazaba con cruzar a la región. Esa tarde, el Principado envió un mensaje de alerta a los móviles de 16 concejos (Cangas del Narcea, Ibias, Degaña, Somiedo, Teverga, Quirós, Ponga, Lena, Aller, Caso, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Amieva, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja). A última hora, se contabilizaban diez incendios forestales, cinco activos, cuatro controlados y uno estabilizado.

El fuego, desbocado en Somiedo: las llamas amenazan la joya medioambiental de La Pornacal / Miki López / LNE

Sábado, 16 de agosto

Asturias vivió el sábado sus horas más críticas. En el suroccidente, el incendio de Genestoso seguía corriendo sin control, también el de Somiendo, que amenazó a la Braña de la Pornacal, mientras que en Degaña, finalmente, el fuego procedente de Anllares del Sil acabó por entrar en el concejo. En el oriente, dos focos llegados desde León y desde Cantabria, obligaban a desalojar los Picos de Europa y a evacuar el pueblo de Caín (León). Lo mismo ocurría en Caso con el desalojo del refugio de Brañagallones. Se cerraba el día con 15 incendios, siete activos.

Incendio en Degaña / Mario Canteli

Domingo, 17 de agosto

El domingo, los Picos de Europa despertaron vacíos de excursionistas, mientras tres focos obligaron a desalojar, a última hora, el valle de Veldeón.

Las llamas en Genestoso (Cangas del Narcea) avanzaban más lentas y los efectivos se centraban en los dos puntos más preocupantes: Degaña y Somiedo donde al fuego llegado de León se le sumaron tres más provocados por un pirómano, sumiendo en la angustia a los pueblos de Caunedo y Gúa.

EN IMÁGENES: Los incendios en Asturias, bajo control gracias a la lluvia y la caída de temperaturas / Mario Canteli / LNE

Lunes, 18 de agosto

No fue hasta el lunes, cuando los incendios empezaron a controlarse, gracias a las condiciones meteorológicas. La lluvia y la caída de las temperaturas ayudaron a sofocar parte de los fuegos, que ya no prendían con tanta virulencia aunque seguía preocupando la situación en Degaña. Asturias registraba 17 incendios, ocho de ellos activos.

Miki López

Martes, 19 de agosto

Ayer mismo, el Principado dio por controlados todos los focos, si bien se mantienen activos por lo que estos días –con la meteorología a favor– las labores se centrarán en enfrial el terreno para evitar reactivaciones.