Casi 3.000 docentes serán interinos el próximo curso en Asturias y el sindicato mayoritario avisa: "Se incrementa la inestabilidad"

La primera convocatoria de interinos para el próximo curso 2025-2026, publicada ayer por la Consejería de Educación, refleja que la tasa de interinidad en la enseñanza asturiana se sitúa en el 22,82 por ciento, según un estudio realizado por el sindicato mayoritario, ANPE.

La adjudicación incluye 2.850 plazas, necesarias para garantizar el inicio de la actividad lectiva el próximo 9 de septiembre. No obstante, la cifra de temporalidad podría crecer en las próximas semanas, ya que la segunda convocatoria de interinos –prevista para ese mismo día– añadirá alrededor de 500 contrataciones más, lo que situaría la tasa por encima del 25 por ciento.

El porcentaje actual se aleja de forma significativa del objetivo del 8 por ciento marcado por la Unión Europea, una diferencia que los sindicatos llevan tiempo denunciando. Desde ANPE advierten de que la elevada interinidad "complica la continuidad de los proyectos educativos y la consolidación de equipos docentes".

Otro de los aspectos señalados en el análisis sindical es el elevado número de plazas ofertadas a media jornada. En Filosofía, por ejemplo, el 88 por ciento de las vacantes corresponden a tiempo parcial; en Sistemas Electrónicos, el cien por cien; y en especialidades como Audición y Lenguaje o Pedagogía Terapéutica, más de la mitad de las plazas ofertadas también son medias jornadas.

ANPE considera que esta tendencia "incrementa la inestabilidad laboral y dificulta la conciliación del profesorado, además de reducir los recursos de los centros".

El sindicato reclama una oferta de empleo público más amplia y una planificación a medio plazo que permita reducir de forma progresiva la temporalidad en las plantillas.