Casi 8.000 fallecidos hasta julio, pero 2.245 nacimientos

Asturias registró en los primeros seis meses un total de 7.981 fallecimientos, frente a 2.245 nacimientos, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. En las defunciones, el acumulado hasta julio supone un 0,71% menos respecto al mismo periodo del año anterior. En el conjunto de España, los nacimientos (155.635 ) aumentaron en casi mil respecto al mismo periodo de 2024, pero son casi 50.000 menos que hace una década.