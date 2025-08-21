Casi 8.000 fallecidos hasta julio, pero 2.245 nacimientos

Oviedo

Asturias registró en los primeros seis meses un total de 7.981 fallecimientos, frente a 2.245 nacimientos, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. En las defunciones, el acumulado hasta julio supone un 0,71% menos respecto al mismo periodo del año anterior. En el conjunto de España, los nacimientos (155.635 ) aumentaron en casi mil respecto al mismo periodo de 2024, pero son casi 50.000 menos que hace una década.

Indignación en Somiedo, con llamas cerca de las casas, por los fuegos provocados: "Es grave, sabían lo que hacían"

Habla el alcalde de Cangas del Narcea tras una semana de lucha contra el fuego: "Se pudo haber hecho más"

"Con la quita, Barbón escogerá a Sánchez y no a Asturias", dice el PP

Las rica y valiosa alga que se recolecta en Asturias y que se utiliza en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria

Las similitudes (y diferencias) entre la ventana trífora hallada en una iglesia de Lugo y las del Prerrománico asturiano

La jornada de calor extremo y la sequía malogran otro año la cosecha de fabes: "Es una pena, esperábamos una buena cosecha"

Este es el tiempo que hay que esperar en Asturias para recibir las ayudas al coche eléctrico por culpa del atasco burocrático

La mejora de la eficiencia energética revaloriza las viviendas de Asturias

