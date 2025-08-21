ARCA, por un turismo rural fuerte y sostenible

El turismo rural en Asturias ha vivido en los últimos años una transformación profunda. En este camino, ARCA – Asociación de Alojamientos Rurales con Actividades ha sido motor de innovación, sostenibilidad y profesionalización, garantizando que nuestro turismo rural siga siendo competitivo, atractivo y generador de desarrollo en las comarcas asturianas. Este turismo, como gran parte de los sectores rurales, se afronta a una serie de retos, como escalar y visibilizar la oferta, coordinar alojamientos y actividades, impulsar una gobernanza compartida, y facilitando acuerdos estratégicos que fortalezcan la financiación y la promoción de los destinos.

ARCA trabaja con sus asociados y asociadas: auténticos empresarios rurales. Porque quienes gestionan casas rurales son mucho más que anfitriones. Son recepcionistas, comerciales, limpiadores, decoradores, community managers, contables, jardineros, improvisados fontaneros, guías turísticos, cocineros ocasionales y hasta terapeutas de urbanitas en busca de desconexión.

Y lo consiguen sin grandes equipos detrás, todo depende de ellos, de su capacidad para que el cliente viva una experiencia única y quiera volver. Además, juegan con desventaja frente a la ciudad: allí la gente fluye de manera natural; en el medio rural debemos atraerla con marketing, experiencias, storytelling, diseño...

Alquilar una casa rural no es "alquilar un espacio": es diseñar una experiencia, convertir un alojamiento en un destino. Eso es branding, estrategia y liderazgo. Por eso el turismo rural no puede seguir viéndose como un negocio menor. Ser dueño de una casa rural es una masterclass diaria de empresa, sostenibilidad, inteligencia emocional y supervivencia.