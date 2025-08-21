Asincar, impulsor de la red asturiana de bioeconomía

El pasado 24 de julio se puso en marcha la Red Asturiana de Bioeconomía, una iniciativa liderada por el Centro Tecnológico ASINCAR en el marco del proyecto europeo BioINSouth.

Esta propuesta, cofinanciada por la Unión Europea y el Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE-JU), reúne a 15 entidades de 9 países con el objetivo común de impulsar la bioeconomía y promover estrategias de economía circular en el sur de Europa, contribuyendo así a una gestión más eficiente y sostenible de los recursos naturales del continente.

El proyecto BioINSouth ha definido ocho zonas piloto distribuidas en siete países (Francia, Italia, Portugal, Chipre, Grecia, Eslovenia y España), y ha convertido Asturias en una de ellas.

En esta región, ASINCAR lidera todas las acciones orientadas a potenciar la bioeconomía y a implementar las herramientas desarrolladas en el marco del proyecto.

Durante el primer año de trabajo, ASINCAR se ha dedicado a identificar a los principales actores de la región con capacidad para impulsar estrategias de economía circular. Fruto de este proceso, se ha creado el Asturias BioINSouth HUB, una red regional que reúne a representantes de la sociedad civil, el ámbito académico, las administraciones públicas y el sector empresarial, con el objetivo de promover la colaboración y avanzar en el desarrollo de la bioeconomía en Asturias.

Este HUB es planteado como un espacio abierto de diálogo y colaboración y tiene varios objetivos establecidos:

- Analizar el estado de madurez de la bioeconomía en Asturias.

- Detectar necesidades y oportunidades.

- Debatir estrategias para afrontar los principales retos que presenta la región en materia de sostenibilidaed.