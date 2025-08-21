Asturias sólo tendrá un nuevo trabajador por cada cuatro jubilados en la próxima década

La debacle demográfica de Asturias tiene cifras concretas que erizan la piel: en la próxima década, por cada cuatro nuevos jubilados en la región, tan sólo un nuevo trabajador joven se incorporará al mercado laboral. Así lo pronostica un informe de la Fundación Adecco publicado este jueves.

El estudio afirma que, en los próximos diez años, se sumará al mercado laboral asturiano un total de 29.214 personas que hoy tienen entre seis y 15 años. Pero ni remotamente esa cantidad puede compensar la jubilación de las 117.000 personas que actualmente tienen al menos 55 años.

Actualmente, en Asturias hay entre 78.113 personas de entre seis y 15 años que, en la próxima década, alcanzarán la edad legal para incorporarse al mercado laboral. A esa cifra, los autores del informe aplican la actual tasa de actividad entre los menores de 25 años, esto es, el porcentaje de esa población que tiene un empleo o lo está buscando. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), esa tasa es del 37,4% (entre las más altas de España), por lo que el estudio estima que solo 29.214 de esos jóvenes pasarán a formar parte de la población activa de Asturias en los próximos diez años.

Esta cifra "contrasta de forma significativa con las 117.000 personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral en ese mismo periodo, según los datos actuales de población activa", indica el estudio. En otras palabras, por cada cuatro personas que se jubilarán, tan sólo una ingresará en el mercado laboral, "lo que evidencia un llamativo desequilibrio en el relevo generacional".

La comunidad más envejecida de España

"Asturias es la región más envejecida de España: su índice de envejecimiento alcanza el 257 % —es decir, 257 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16—, frente al 142 % de la media nacional", señala el informe de Adecco, que valora que "con esa estructura demográfica, el relevo generacional se presenta especialmente complejo en el Principado".

El estudio apunta a la inmigración como fenómeno "indispensable" para aliviar el desequilibrio del mercado laboral español en general y asturiano en particular, ya que "España registra flujos migratorios intensos que han elevado la población activa y han evitado una caída demográfica mayor". "En los próximos diez años, con la jubilación de cientos de miles de 'baby boomers', esta dependencia de la migración no solo continuará sino que aumentará, resultando clave para paliar la falta de relevo generacional", asegura el documento.

En el caso concreto de Asturias, "se espera (según proyecciones del INE) que entre 2026 y 2035 lleguen 46.021 personas extranjeras, de las cuales aproximadamente un 80% estará en edad laboral y el 70% de ellas buscarán activamente empleo (unas 26.000 personas)", explica el análisis de Adecco.

"Sin embargo, aunque el volumen de llegadas puede contribuir a cubrir vacantes, persiste un desajuste entre las competencias disponibles y los perfiles de muchos puestos que quedarán libres tras las jubilaciones. Una parte relevante del talento migrante llega con cualificaciones que no siempre se reconocen o aprovechan plenamente (por barreras de homologación, idiomáticas o de acceso), mientras que muchas salidas se concentran en ocupaciones de alta cualificación y experiencia", advierte el informe.