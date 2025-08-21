Atraer talento joven al campo asturiano
M. O.
Asturias es la comunidad autónoma con más habitantes mayores de 65 años y con menos habitantes menores de 16 años. Ante la gran jubilación presente en el sector agrario, uno de los mayores retos es atraer a este terreno al talento joven.
En esta década, seis de cada diez profesionales agrarios han entrado o entrarán en edad de jubilación. El coordinador de Juventudes Agrarias de COAG, Luis Pérez, explicó que "la retirada de esta generación pondrá a prueba la capacidad del sector y de las políticas públicas para propiciar un relevo generacional sostenible". Un dato muy favorable es que Asturias destaca positivamente con uno de los porcenatajes de explotaciones lideradas por jóvenes. Sin embargo, se nota un grave desequilibro demográfico y de género, con una baja presencia de mujeres jóvenes y la falta de un relevo estructural.
Entre los grandes riesgos dentro del relevo generacional, el más destacble es el acceso a la tierra y a la financiación, pues existe una sensación de falta de reconocimiento social ante este tipo de profesiones. A pesar de este dato, los jóvenes asturianos están más formados, más profesionalizados y perciben mayores ayudas PAC que la media nacional.
La Secretaria General de COAG Asturias, Mercedes Cruzado, exige medidas "urgentes, realistas y adaptadas" a la realidad local con el objetivo de frentar la despoblación rural y facilitar el acceso efectivo de jóvenes al campo. Y es que debido a que el sector se encuentra muy envejecido, "las administraciones deben apostar por el relevo generacional y acompañar con medidas eficientres y atractivas que favorezcan que todos aquellos jóvenes que quieran vivir de la agricultura y la ganadería se queden en nuestros pueblos", finaliza.
- El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
- Adrián Barbón, sobre los incendios en Asturias: 'Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría, ténganlo claro”
- Asturias ya controla sus incendios gracias a la lluvia y la caída de temperaturas y apremia a León a extinguir los suyos
- La guerra por las hipotecas empuja al Banco de España a limitar su concesión
- La patronal asturiana tacha de 'salto sin red' la jornada de cuatro días que estudia el Principado
- Indignación en Somiedo, con llamas cerca de las casas, por los fuegos provocados: 'Es grave, sabían lo que hacían
- El monte está abandonado y nadie hace nada', el clamor en las zonas afectadas por el fuego en Asturias
- Así es el parte de la guerra contra el fuego: los principales frentes en Asturias están controlados, pero se teme a los activos en León, que “tienen que apagarse allí”