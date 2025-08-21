Atraer talento joven al campo asturiano

Asturias es la comunidad autónoma con más habitantes mayores de 65 años y con menos habitantes menores de 16 años. Ante la gran jubilación presente en el sector agrario, uno de los mayores retos es atraer a este terreno al talento joven.

En esta década, seis de cada diez profesionales agrarios han entrado o entrarán en edad de jubilación. El coordinador de Juventudes Agrarias de COAG, Luis Pérez, explicó que "la retirada de esta generación pondrá a prueba la capacidad del sector y de las políticas públicas para propiciar un relevo generacional sostenible". Un dato muy favorable es que Asturias destaca positivamente con uno de los porcenatajes de explotaciones lideradas por jóvenes. Sin embargo, se nota un grave desequilibro demográfico y de género, con una baja presencia de mujeres jóvenes y la falta de un relevo estructural.

Entre los grandes riesgos dentro del relevo generacional, el más destacble es el acceso a la tierra y a la financiación, pues existe una sensación de falta de reconocimiento social ante este tipo de profesiones. A pesar de este dato, los jóvenes asturianos están más formados, más profesionalizados y perciben mayores ayudas PAC que la media nacional.

La Secretaria General de COAG Asturias, Mercedes Cruzado, exige medidas "urgentes, realistas y adaptadas" a la realidad local con el objetivo de frentar la despoblación rural y facilitar el acceso efectivo de jóvenes al campo. Y es que debido a que el sector se encuentra muy envejecido, "las administraciones deben apostar por el relevo generacional y acompañar con medidas eficientres y atractivas que favorezcan que todos aquellos jóvenes que quieran vivir de la agricultura y la ganadería se queden en nuestros pueblos", finaliza.